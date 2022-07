Cinq ans plus tard, il fait son retour dans la franchise qui l’a vu devenir l’un des meilleurs shooters à 3-points de l’histoire. S’il n’est désormais plus joueur, selon Shams Charania de The Athletic, Kyle Korver s’apprête à rejoindre le front office d’Atlanta. Une nouvelle aventure, dans laquelle le garçon tentera d’amener l’équipe encore plus loin qu’il ne l’avait fait il y a quelques années.

C’est une nouvelle qui a sans aucun doute fait sourire plus d’un fan des Hawks. Après avoir quitté la Géorgie pour l’Ohio et Cleveland en 2017, c’est en nouveau membre du front office que Kyle Korver fait son retour. Une information plutôt inattendue, qui nous a été révélée hier soir par Shams Charania de The Athletic. Comme le rappelle l’insider dans son tweet, le bonhomme d’aujourd’hui 41 ans a déjà joué pour les Aiglons durant cinq saisons, de 2012 à 2017. Chouchou absolu des fans, le sniper y réalisera la meilleure saison de sa carrière en plantant quasiment 3 tirs du parking par match à… 49,2% de moyenne ! Une performance phénoménale, qui aura valu à K.K. d’obtenir la première – et seule – sélection au All-Star Game de sa carrière, en 2015. Membre de la légendaire Draft 2003 (51ème choix), ce dernier avait pris sa retraite en 2020 en s’éloignant de la vie publique, afin de pouvoir enfin passer du temps avec ses proches. Il fait alors son grand retour en NBA l’année suivante, en 2021, lorsque les Nets le signent en tant qu’assistant coach en charge du développement des joueurs. Un intitulé vague, qui recouvre en réalité un domaine dans lequel Kyle possède quelques bases : le shoot. Avec seulement une saison dans les pattes, il est difficile de juger les résultats du travail de Korver sur les jeunots de Brooklyn comme Nic Claxton, Kessler Edwards ou… Ben Simmons, même si l’on peut noter que la franchise tirait un bilan très positif de l’année passée selon Chris Milholen de Nets Daily.

The Atlanta Hawks are finalizing the hire of Kyle Korver to a front office role, sources tell @TheAthletic @Stadium. Korver played in Atlanta from 2012-17, making the All-Star team in 2015. He was a Nets player development coach last season. — Shams Charania (@ShamsCharania) July 19, 2022

Toujours est-il que nous ne savons donc pas précisément quel sera le rôle auquel Kyle Korver sera assigné à Atlanta. Si les bureaux le connaissent puisqu’il avait autrefois été échangé contre de l’argent ayant servi à acheter… une photocopieuse, il ne serait pas étonnant de voir le sniper préféré de votre sniper préféré prodiguer de précieux conseils basketballistiques à ses futurs padawans. Car l’arrivée de Korver est tout sauf un hasard. Guidés par l’envie d’aller plus loin en Playoffs, les Hawks ont donc fait revenir quelqu’un qui connaît bien la route, lui qui avait atteint les Finales de Conférences à plusieurs reprises – dont une fois avec les Aiglons en 2015 – et même les Finales avec les Cavs de 2017 et 2018. Et puis qui ne serait pas hype par un backcourt Trae Young-Dejounte Murray placé sous la houlette d’un fin technicien tel que K.K. ? On notera tout de même que dans ce front-office dirigé par Travis Schlenk, notre shooter va retrouver… Landry Fields, un autre sniper, récemment promu au poste de general manager de la franchise. Un vent de renouveau souffle donc sur la ville d’Atlanta, qui a clairement décidé de passer la seconde pour atteindre les sommets de la conférence Est.

Alors qu’il a quitté une franchise sur le déclin il y a seulement cinq ans, Kyle Korver revient dans une équipe ambitieuse, dont l’objectif est désormais d’aller chercher une bague. Et même si les Hawks n’ont peut-être pas encore toutes les armes pour devenir champion dès cette année, force est de constater que leur projet de reconstruction fut d’une efficacité rare. Reste à voir si l’ancien All-Star était le rouage manquant pour permettre à la bande à Trae de franchir un nouveau cap.

