La Summer League de Las Vegas vient de fermer ses portes et elle a visiblement plu à beaucoup de monde. La NBA a communiqué les chiffres (audiences, ventes) de l’événement et Adam Silver a de quoi avoir le sourire.

Pas de NBA, pas de Coupe du Monde ou d’EuroBasket pour nous divertir, le mois de juillet est décidément bien pauvre en ballon orange et le calme de la Free Agency n’aide pas non plus. Heureusement, la Summer League est un échappatoire pour nous offrir un peu de show. Les premiers pas des rookies stars, les prospects internationaux (notamment Français) qui tentent de se faire une place dans les rosters ou encore les highlights de quelques no-names, la Summer League ne vaut certainement pas la NBA mais il y a quand même quelques trucs à mater pour les affamés de basket que nous sommes. Visiblement, nous n’étions pas seuls devant les écrans puisque la NBA vient de communiquer ses chiffres pour l’édition 2022 de la Summer League et il y a de quoi se réjouir dans les bureaux de la direction.

NBA 2K23 Summer League 2022 delivers record engagement ⬇️ pic.twitter.com/IOxRSEYSxA — NBA Communications (@NBAPR) July 19, 2022

On a donc un premier record sur les réseaux sociaux de la NBA avec près de 633 millions de vues sur les vidéos, ce qui représente une hausse de 58% par rapport à l’an dernier. Si les gens ont beaucoup regardé sur leur écran, ils ont aussi fait le déplacement avec 11 697 personnes en moyenne en tribunes, ce qui constitue la seconde plus grande affluence de l’histoire de la Summer League. Voir les pépites sortir les premières masterclass a visiblement donné envie aux fans de sortir le portefeuille puisque la NBA enregistre également un nouveau record sur le merchandising, avec 10% de ventes supplémentaires par rapport au précédent record qui datait de 2019. Autant dire que de nombreux fans ont sans doute acheté les maillots de Paolo Banchero, Chet Holmgren ou encore Keegan Murray, le MVP de cette Summer League 2022. Enfin, la ligue d’été a attiré toujours plus de sponsors et ils ne sont pas moins de 24 à avoir monté un deal avec la NBA pour pouvoir poser le logo à droite à gauche. Là encore c’est un nouveau record…

La Summer League a attiré les foules et les sponsors cette année et la Ligue se frotte les mains devant un tel succès. Adam Silver peut dormir sur ses deux oreilles, le basket outre-Atlantique se porte toujours aussi bien, même en période creuse.

Source texte : NBA