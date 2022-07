Un mois seulement après son arrivée au Thunder, JaMychal Green est déjà sur le départ. L’ailier-fort devrait être coupé dans les prochaines heures, ce qui lui permettra de choisir sa prochaine destination. Toujours aussi malins, les Warriors sont en pole position pour renforcer leur supporting cast avec Monsieur Vert.

À peine arrivé, et pourtant déjà reparti. Il y a un mois, on apprenait que les Nuggets commençaient à faire des économies en envoyant JaMychal Green à OKC. Lancé dans un projet de reconstruction autour de jeunes cracks (Shai Gilgeous-Alexander, Chet Holmgren, Ousmane Dieng…), le Thunder priorise clairement depuis plusieurs mois le développement de ses prospects pour espérer être compétitif à moyen terme. Le cadre posé par la franchise n’était donc pas vraiment favorable pour JaMychal Green et ses 32 ans. Avec encore une année de contrat, le profil du vétéran ne rentrait pas forcément dans les plans de Sam Presti et on se demandait si l’ailier-fort allait jouer les nounous cette saison ou s’il allait être libéré de son contrat pour aller rejoindre un contender. Le verdict est tombé durant la nuit et Adrian Wojnarowski d’ESPN a révélé que JaMychal Green et le Thunder travaillaient ensemble sur la mise en place d’un buy-out.

Veteran forward JaMychal Green is working toward a contract buyout with Oklahoma City, and once that’s completed and he’s cleared waivers, Green intends to sign with Golden State, sources tell ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) July 19, 2022

Le Thunder s’apprête donc à se débarrasser de Jean-Michel, qui devrait faire ses valises sans traîner. Son salaire de l’année payé à l’avance (à voir si c’est en entier ou en partie seulement), il pourrait ainsi s’engager avec la franchise de son choix à petit prix. Alors, qui va récupérer un vétéran qui apportait encore 6,4 points, 4,2 rebonds et 0,9 assist la saison dernière dans le Colorado ? On imaginait bien un candidat au titre venir profiter de l’opportunité pour gratter un profil comme le sien. Ni une ni deux, le pape du scoop a confirmé que Monsieur Vert se dirigerait vers Golden State une fois libéré de ses obligations à OKC. De quoi faire une belle paire dans la raquette avec son homonyme Draymond. Plus sérieusement, on parle ici d’un potentiel joli coup pour les Warriors. On le sait, la base du roster de la saison prochaine est déjà bien solide avec Steph Curry, Klay Thompson, Draymond Green ou encore Andrew Wiggins. Mais comme chaque année, il faut renouveler un peu le supporting cast en essayant de faire des coups pour s’assurer une équipe compétitive sans brûler trop de billets verts. Spécialistes depuis pas mal d’années pour récupérer des joueurs pas chers et qui peuvent parfaitement compléter l’équipe (Otto Porter Jr., Gary Payton II…), Bob Myers et le management des Warriors tiennent peut-être leur prochaine recrue avec JaMychal Green. Un vétéran qui apporte son expérience en sortie de banc, plutôt solide depuis le parking hormis la saison dernière, que tu peux te permettre de sous-payer un peu, c’est tout ce dont Golden State a besoin pour la saison prochaine. On attend maintenant la confirmation du deal, mais quelque chose nous dit que tout le monde devrait s’y retrouver dans cette histoire.

Déjà chassé du Colorado le mois dernier, JaMychal Green va maintenant déménager de l’Oklahoma. Si le projet jeune du Thunder a bouché l’horizon pour l’ailier-fort du côté d’OKC, une belle opportunité l’attend juste derrière. Une fois son buy-out conclu, Jean-Michel devrait rejoindre Steph Curry et toute sa clique de champions. Un beau défi pour Monsieur Vert, qui se ramènera sûrement en Californie avec la volonté d’aller chercher une bague.

