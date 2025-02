All-Star Game 2025 : la deuxième moins bonne audience de l’Histoire

Si le All-Star Game 2025 s’est vautré sur le terrain, c’est aussi le cas dans les audiences puisque le match des étoiles a enregistré la deuxième moins bonne audience de l’Histoire.

4,7 millions.

C’est le nombre de téléspectateurs qui se sont rassemblés devant leur poste de télévision pour voir le All-Star Game 2025. Si Adam Silver a (encore) une fois changé de format pour espérer rassembler à nouveau les foules, force est de constater que ce fut un échec.

The NBA All-Star Game averaged 4.7 million viewers—the second-least-watched game on record.

Despite the new tournament-style format, viewership was down 13% from last year. pic.twitter.com/viO30uww49

— Front Office Sports (@FOS) February 19, 2025

C’est le deuxième moins bon score pour un All-Star Game juste devant l’édition 2023 et ses 4,6 millions de téléspectateurs. Pire encore, le match des étoiles de cette année a connu une baisse d’audience de 13% étant donné que l’année dernière, 5,34 millions de téléspectateurs étaient devant leur écran pour voir le cirque annuel.

Pire encore, dans l’Histoire, seuls trois All-Star Games ont réuni moins de six millions de personnes : les éditions 2023, 2024 et 2025. Bien la preuve que cet événement n’attire plus les foules.

Dans la même veine, l’horrible soirée des concours du samedi a aussi connu une baisse d’audience avec 3,4 millions d’âmes branchées sur TNT – le diffuseur américain – contre 4,57 millions l’an passé.

Si on veut être gentil et trouver des excuses aux bêtises d’Adam Silver, on peut se dire que le All-Star Weekend 2025 a fait face à une forte concurrence cette année.

D’un côté, le samedi soir, le All-Star Game de la NHL avait lieu et il a pris les devants avec un meilleur score que la soirée des concours (4,4 millions de téléspectateurs sur ABC) tandis que lors du match des étoiles, NBC diffusait une émission spéciale pour les 50 ans du Saturday Night Live avec des sacrées têtes d’affiche telles que Sabrina Carpenter.

Difficile de rivaliser.

Quoi qu’il en soit, on parle tout de même de la NBA. Il n’est pas normal de trouver des excuses à un match qui rassemble les joueurs les plus hypes du moment comme Stephen Curry, Kevin Durant ou encore Victor Wembanyama.

Source texte : Front Office Sports, AP News