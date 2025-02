Javonte Green signe aux Cleveland Cavaliers

Javonte Green a négocié un buyout avec les New Orleans Pelicans et s’est engagé avec les Cleveland Cavaliers jusqu’à la fin de la saison. Les leaders de la Conférence Est améliorent leur profondeur au poste d’ailier.

Il y a un mois encore, le point faible clair des Cleveland Cavaliers était le poste 3. Un manque qui avait déjà été grandement compensé par l’arrivée de De’Andre Hunter. L’ancien joueur des Hawks réalise une grande saison et son profil complète parfaitement ceux de Max Strus et Isaac Okoro, déjà présents dans l’effectif.

Mais selon le Front Office, il manquait toujours un peu de profondeur à l’aile et les Cavaliers ont profité de la séparation entre Javonte Green et les New Orleans Pelicans pour sauter sur l’occasion. Une information dévoilée par Shams Charania.

New Orleans Pelicans forward Javonte Green has agreed to a contract buyout and intends to sign with the Cleveland Cavaliers upon clearing waivers, sources tell ESPN. Additional wing depth for the East-best Cavs. pic.twitter.com/oi21Chsddk

Cette saison, Javonte Green n’a pas vraiment pu montrer son talent. Dans un effectif des Pelicans composé presque exclusivement d’ailiers, la concurrence a été trop rude et il n’a pas su s’imposer. Mais par le passé, notamment du côté des Chicago Bulls, il a déjà convaincu, montré qu’il pouvait être un joueur important d’une rotation.

Super défenseur, shooteur loin d’être ridicule et athlète hors du commun, il apportera de bonnes minutes précieuses à ces Cavaliers en quête de titre. Surtout, il fera se lever les fans très régulièrement au vu de sa capacité à enchaîner les énormes dunks, même lorsqu’il ne joue que peu.

Le genre de petits mouvements malins dont on pourrait bien reparler en juin !

Source texte : Shams Charania