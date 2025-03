Dans la foulée de la mise en application des nouveaux droits TV pour la NBA, le salary cap augmentera de 10% pour les franchises. Une hausse avantageuse pour le moment, mais qui sera vite rattrapée par la hausse du montant des contrats de joueurs.

Les équipes NBA vont pouvoir souffler un poil : la ligue vient de les notifier de l’augmentation de 10% du salary cap pour la saison prochaine. Une hausse liée au commencement du nouveau deal télévisuel qui est largement plus juteux que le précédent. Voici les chiffres, proposés par Bobby Marks de chez ESPN.

To no surprise, NBA teams were notified that the salary cap in 2025-26 is expected to increase 10% from this past season, sources tell ESPN.

The current projection is the same that were given to teams in the offseason.

Salary cap: $154.6M

Luxury tax: $187.9M

First apron:…

Dans le dernier CBA (convention collective de la ligue), la hausse maximale du cap est fixée à 10% par an, pour éviter une situation comme lors de l’été 2016, où une hausse très forte (de 63 à 85 millions d’un seul coup) avait enflammé le marché des transferts avec des contrats exorbitants signés pour des joueurs “moyens”.

Dans les faits, cette hausse de 10% s’accompagne de la hausse globale des contrats en NBA, et ne devrait donc pas avoir de grandes conséquences sur la free agency estivale à venir.

