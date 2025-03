La saison régulière prendra fin le 13 avril et d’ici-là, chaque matin, on va donc surveiller de très près cette fameuse course aux Playoffs. Les Playoffs, là où toutes les carrières se font où se défont, mais avant de se taper en postseason… encore faut-il avoir le droit d’y participer. Qui sera dans les 6 ? Qui aura le délicat honneur de jouer un play-in tournament ? Par ici pour les bonnes et les mauvaises opérations de la nuit, avec ce matin des mauvaises nouvelles venues de Californie avec les défaites des Kings et des Warriors.

Les résultats de la nuit

Hornets – Magic : 104-111 (stats)

: 104-111 (stats) Pistons – Spurs : 122-96 (stats)

– Spurs : 122-96 (stats) Heat – Warriors : 112-86 (stats)

– Warriors : 112-86 (stats) Knicks – Mavericks : 128-113 (stats)

– Mavericks : 128-113 (stats) Rockets – Hawks : 121-114 (stats)

– Hawks : 121-114 (stats) Jazz – Grizzlies : 103-140 (stats)

: 103-140 (stats) Blazers – Cavaliers : 111-122 (stats)

: 111-122 (stats) Kings – Thunder : 105-121 (stats)

Les classements

JUSTE ICI !

La petite règle concernant les tie-breakers

Voici les règles NBA concernant les tie-breakers à 2 ou 3 équipes à égalité.

Les points sont classés par ordre de priorité. pic.twitter.com/97h1bTqytg

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 12, 2021

Bonne opération du jour : Rockets, Grizzlies, Magic

D’autres équipes ont assuré comme le Thunder, les Cavaliers, les Knicks et les Pistons, mais ces victoires ne changent, pour le moment, rien en terme de classement. Les derniers cités se rapprochent tout de même dangereusement des Bucks qui viennent de perdre Damian Lillard, sans doute pour la saison !

Mais en s’imposant cette nuit, Les Rockets ont pris deux victoires d’avance sur la troisième place à l’Ouest. Les Grizzlies sont passés devant les Lakers pour retrouver l’avantage du terrain pendant que le Magic est revenu presque à hauteur des Hawks et pourrait jouer à domicile lors du Play-In.

Mauvaise opération du jour : Kings, Warriors, Hawks

Les Atlanta Hawks ont vu leurs principaux rivaux de cette fin de saison, le Orlando Magic gagner pendant leur défaite. Ils n’ont plus qu’un demi-match d’avance sur la huitième place.

Les Sacramento Kings semblaient être assurés d’avoir la neuvième place de l’Ouest en cette fin de saison, mais la série de défaites actuelle leur fait perdre du terrain sur les Phoenix Suns et Dallas Mavericks. Même le Play-In est en danger. Un Play-In que pourraient retrouver les Golden State Warriors. Sans Stephen Curry, ils n’y arrivent pas et pourraient être doublés des demain par les Clippers si ces derniers venaient à battre les New York Knicks.

Les affiches de la nuit prochaine

0h00 : Sixers – Wizards

0h30 : Knicks – Clippers

0h30 : Pacers – Lakers

0h30 : Nets – Raptors

2h00: Nuggets – Bucks

3h00 : Suns – Celtics

Si les Playoffs démarraient ce soir :

Conférence Est

Cavs – Hawks, Magic, Bulls ou Heat

Celtics – Hawks ou Magic

Knicks – Pistons

Pacers – Bucks

Play-in tournament :

Hawks – Magic

Bulls – Heat

Conférence Ouest

Thunder – Clippers, Wolves, Kings ou Suns

Rockets – Clippers ou Wolves

Nuggets – Warriors

Grizzlies – Lakers

Play-in tournament :