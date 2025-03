Kendrick Nunn va devenir un exemple pour beaucoup de jeunes américains. Celui d’un joueur en difficulté en NBA qui a su se réinventer pour devenir un monstre en Europe et, finalement être aussi bien payé qu’un joueur de la Grande Ligue.

Kendrick Nunn a une carrière extrêmement particulière. Non-drafté, il a réussi une saison rookie extraordinaire qu’il a terminé à la deuxième place du classement du ROY juste derrière Ja Morant. Il a, dans la foulée, participé à l’épopée du Miami Heat jusqu’en Finales NBA avant de progressivement s’éteindre dans la Grande Ligue.

Rapidement, il est sorti de l’écosystème NBA pour se relancer au Panathinaïkos en Grèce. Un choix payant puisque 18 mois plus tard, le club d’EuroLeague lui offre le meilleur contrat du Vieux Continent : 13,5 millions de dollars sur trois ans. Une information révélé par SDNA.

Kendrick Nunn will become the highest paid player in Europe🔥

His contract: 13.500.000 M for 3 years👀#basketballmaniacs #basketball #paobc #paobcgr #euroleague #greece pic.twitter.com/oPEooTdAL8

— Basketballmaniacs_ (@bballmaniacs_) March 29, 2025

Cette saison eu EuroLeague, l’arrière tourne à 20,3 points, 3,6 rebonds, 4,1 passes et 1,1 interception de moyenne à 57,1% à 2-points, 40,5% à 3-points et 84% aux lancers.

Son club du Panathinaïkos est actuellement troisième de la compétition.

Source texte : SDNA