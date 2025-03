NBA Top 10 actuel (2024-25) : les meilleurs meneurs

Nouvel épisode des NBA Top 10 All-Times et actuels de TrashTalk. Cette semaine, on reste contemporains en se posant la question suivante : qui sont les meilleurs meneurs de la Grande Ligue en ce moment.

Le meneur de jeu, ce poste primordial dans le basket-ball. Il organise l’attaque, crée le rythme de son équipe et, de plus en plus, doit également être capable de marquer des points par dizaines. Dans le sport moderne, c’est peut-être le poste avec le plus de bons joueurs alors classer les 10 meilleurs de NBA n’était pas un exercice facile. C’est ce qu’ont tout de même fait Alex et Bastien, nos chers Hexperts, ce lundi. Sortez le taboulé, les pulls adaptés et n’hésitez pas à nous donner vos Top 10 !