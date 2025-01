Saint-Quentin est passé tout proche d’un exploit face au Galatasaray, mais a fini par s’incliner. Les hommes de Julien Mahé sont éliminés de la Ligue des Champions, mais Nolan Traoré, le prodige de l’équipe a livré une dernière performance remarquée !

Nolan Traoré aime s’exprimer sur les plus grandes scènes. Après ses 18 points et 6 passes décisives pour maintenir les chances de Saint-Quentin en Ligue des Champions il y a cinq jours, le meneur de jeu a décidé de quitter la compétition la tête haute !

Après une première mi-temps très compliquée avec seulement deux points inscrits, le phénomène a appuyé sur la pédale d’accélérateur et a montré, une nouvelle fois, toutes ses qualités aux observateurs. De la vitesse en transition, des drives tranchants, et du touché dans les finitions, une recette qui marche encore et encore.

Nolan Traoré a terminé la rencontre avec 20 unités à 7/10 au tir, 1/2 de loin et 5/6 sur la ligne, mais aussi 6 rebonds et 4 passes décisives !

