Orlando Magic, la grande preview de la saison 2025-26

La saison NBA commence le 21 octobre prochain, et qui dit début de la saison NBA dit forcément 30 previews en 30 jours. Comme chaque année, on passe au crible toutes les équipes de la Grande Ligue : marché de l’été, effectif, projections et bien sûr pronostic, bref on ne change pas une formule qui marche. Au menu aujourd’hui ? La présentation du Orlando Magic.

Ce qu’il s’est passé la saison dernière

41 victoires pour 41 défaites et une qualification en Playoffs après le Play-in tournament.

Sur le papier, c’est une régression, mais il faut aussi remettre en perspective, le Magic a été tabassé par les blessures tout au long de la saison. Les meilleurs joueurs de l’équipe sont tombés un à un. Paolo Banchero a été touché aux muscles obliques après 5 matchs, quelques semaines plus tard, Franz Wagner se fait exactement la même blessure, et par la suite, Jalen Suggs et Moritz Wagner se sont également pétés pour des durées plus ou moins longues…

Le Magic a pour ainsi dire évolué sans ses quatre (!) meilleurs scoreurs, et a malgré tout réussi à tenir le cap en l’absence de ses cadors. Malheureusement, l’équipe a quand même perdu du terrain alors qu’elle était bien partie, et a dû passer par le Play-in pour se qualifier et affronter les Celtics – champions en titre – qui n’ont fait qu’une bouchée des Floridiens, trop dépendants de Banchero et Wagner et dont les limites ont été exposées.

Le marché de l’été

Ils partent : Kentavious Caldwell-Pope, Cole Anthony, Caleb Houstan, Gary Harris, Cory Joseph, Mac McClung

Kentavious Caldwell-Pope, Cole Anthony, Caleb Houstan, Gary Harris, Cory Joseph, Mac McClung Ils prolongent : Paolo Banchero, Moritz Wagner

Paolo Banchero, Moritz Wagner Ils arrivent : Desmond Bane, Tyus Jones, Jase Richardson, Noah Penda, Orlando Robinson (two-way), Jamal Cain (two-way)

Le Magic s’est attaqué à ses deux principales faiblesses, le shoot et le playmaking, et il a frappé fort !

La prolongation de Paolo Banchero était très attendue, elle est désormais officielle, l’Américano-italien a lié son avenir à celui du Magic pour les 5 prochaines années via un contrat max somme toute assez logique, pendant que Moritz Wagner a offert une ristourne pour rester avec son frère Franz le temps de se remettre de sa blessure.

Niveau départs, Orlando a envoyé Kentavious Caldwdell-Pope et Cole Anthony en échange de Desmond Bane ! Un très gros trade permettant au Magic de récupérer du scoring et du shoot extérieur, même s’il a fallu sacrifier quatre choix de premier tour de draft.

Orlando a également laissé partir Caleb Houstan, Gary Harris et Cory Joseph, ça va ils devraient s’en remettre.

L’effectif 2025-26 du Magic

Meneurs : Jalen Suggs, Tyus Jones, Jase Richardson

Arrières : Desmond Bane, Anthony Black, Jett Howard

Ailiers : Franz Wagner, Noah Penda, Jamal Cain (two-way)

Ailiers-forts : Paolo Banchero, Jonathan Isaac, Tristan Da Silva

Pivots : Wendell Carter Jr., Goga Bitadze, Moritz Wagner, Orlando Robinson (two-way)

En gras les starters pressentis, selon les fameuses sources proches du dossier.

Le cinq de départ du Magic ne devrait pas changer outre mesure, mis à part évidemment le remplacement de Kentavious Caldwell-Pope par Desmond Bane, poste pour poste. Une sacré update à l’arrière !

Pour le reste, la hiérarchie des hommes de Jamahl Mosley est déjà bien connue, Paolo Banchero et Franz Wagner sont indéboulonnables, Jalen Suggs devrait toujours être le « meneur » titulaire tandis que Wendell Carter Jr. débutera au poste 5 jusqu’à sa blessure contractuelle.

C’est pour le banc que les rotations restent à établir. Goga Bitadze jouera en attendant le retour de Moritz Wagner (blessé l’an dernier), Jonathan Isaac aura des minutes grâce à sa défense, Tyus Jones est venu pour être le meneur back-up et jouera forcément. Et derrière, Tristan Da Silva et Anthony Black devraient se partager le restant des minutes de la second unit. Les Jett Howard, Noah Penda ou encore Jase Richardson vont devoir cravacher pour jouer.

Une petite vidéo en passant ?

TTFL : les joueurs du Magic à suivre

Paolo Banchero et Franz Wagner, voire Desmond Bane

P5 devrait encore une fois poser des masterclass en TTFL, lui qui sera la première option claire de l’équipe. Franz Wagner, de son côté, est également assez polyvalent pour pouvoir envoyer plus de 40 points un paquet de soirs, les deux seront des joueurs plébiscités avant même de faire les fonds de tiroirs. Et dans un bon soir, Desmond Bane pourrait aussi envoyer ses gros scores, mais plutôt les fois où il n’y a rien à manger.

Qu’attendre du Magic cette saison ?

Dans une Conférence Est plus faiblarde que jamais, le Magic a clairement affiché ses ambitions, il veut gagner et maintenant. La brèche est trop grande pour ne pas s’y engouffrer, et les dirigeants ont fait un bon boulot pour attaquer de front les points faibles de l’équipe.

Desmond Bane et Tyus Jones sont arrivés pour apporter du shoot et de la rigueur balle en main, et surtout soulager Paolo Banchero et Franz Wagner, qui ont beaucoup été mis à contribution la saison passée et qui ont été les deux seuls joueurs du Magic au niveau lors des Playoffs. Désormais, plus d’excuses, les jeunots ont gagné de l’expérience et ont encore appris, mais désormais, il est l’heure de viser plus haut que le premier tour.

Le Magic s’est donné les moyens de ses ambitions, mais il va devoir éviter les blessures et rester autant que possible au complet pour aller loin même si la Conférence Est est assez craignos. Jamahl Mosley va aussi devoir trouver une alchimie pour intégrer au mieux ses recrues pour maximiser leur apport. Y a plus qu’à !

Le pronostic du rédacteur : 50 victoires – 32 défaites

