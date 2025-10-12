C’est le retour du classique ! La série préférée de ton Youtubeur préféré, la meilleure manière de démarrer une saison NBA, les légendaires 30 Previews en 30 Jours ! Un mois à fond la caisse pour disséquer chaque franchise une par une, dans la joie, la bonne humeur et les punchlines. Silence, moteur, on tourne, et bonne saison à tous !

Toujours un petit délire de suivre les Knicks. Nuls à chier pendant des années, revenus au top depuis quelques saisons, mais quoiqu’il arrive, chaque année à New York une atmosphère particulière subsiste. Une fanbase de zinzins, des stars partout au Madison, des joueurs qui se castagnent pour la gagne et ces couleurs mythiques, tout un mélange qui fait qu’on s’intéresse TOUJOURS aux Knicks, même si l’on n’est pas fan de la franchise.

Jalen Brunson, Karl-Anthony Towns, Guerschon Yabusele qui rejoint le projet cette saison… les jeunes Dadiet et Diawara qui voudront gratter des minutes, et en 2025-26 la Conférence Est qui pourrait bien voir NY s’asseoir à son sommet en compagnie des Cavs par exemple. Objectif Finales NBA on ne va pas se mentir, alors envoyer la preview et Fu*k Trae Young.