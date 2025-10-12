Combien gagnent les joueurs des New York Knicks pour la saison 2025-26 ? Retrouvez ci-dessous la liste complète des contrats garantis et non garantis, ainsi que les différentes options en lien avec la free agency pour les New York Knicks. Avec 18 joueurs sous contrat et 3 contrats two-way, les New York Knicks présentent une masse salariale totale de 205 444 377 dollars pour la saison NBA 2025-26, dominée par Karl-Anthony Towns. Voici tout ce qu’il faut savoir.

Analyse rapide de la masse salariale des New York Knicks pour la saison NBA 2025-26

Masse salariale totale : 205 444 377 dollars

205 444 377 dollars Position par rapport au Salary Cap (154 467 000 dollars pour la saison 2025-26 ) : 58 844 340 dollars au-dessus du salary cap

(154 467 000 dollars pour la saison 2025-26 ) 58 844 340 dollars au-dessus du salary cap Position par rapport au Premier Apron (195 945 000 dollars) : 9 499 377 dollars au-dessus du premier apron

(195 945 000 dollars) 9 499 377 dollars au-dessus du premier apron Position par rapport au Second Apron (207 924 000 dollars) : 2 479 623 dollars au-dessous du second apron

(207 924 000 dollars) 2 479 623 dollars au-dessous du second apron Joueur le mieux payé : Karl-Anthony Towns (53 142 264 dollars)

Karl-Anthony Towns (53 142 264 dollars) Contrats non garantis cette saison : 6 joueurs

6 joueurs Player Options à la fin de la saison 2025-26 : 1 joueur

1 joueur Team Options à la fin de la saison 2025-26 : 1 joueur

1 joueur RFA à la fin de la saison 2025-26 : 5 joueurs

5 joueurs UFA à la fin de la saison 2025-26 : 7 joueurs

Tableau complet des salaires des joueurs des New York Knicks

Données en date du 04/10/2025.

Légende :

Ce qu’il faut retenir des contrats aux New York Knicks

Rappel sur les types de contrats NBA

Retrouvez plus de termes et de détails dans notre lexique.