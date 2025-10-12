TrashTalk Actu NBA & Basket au quotidien
Salaires des New York Knicks pour la saison 2025-26 : contrats, options, et masse salariale en détail

Le 12 oct. 2025 à 12:44 par David Carroz

Salaires New York Knicks saison NBA 2025-26
Source image : TrashTalk

Combien gagnent les joueurs des New York Knicks pour la saison 2025-26 ? Retrouvez ci-dessous la liste complète des contrats garantis et non garantis, ainsi que les différentes options en lien avec la free agency pour les New York Knicks. Avec 18 joueurs sous contrat et 3 contrats two-way, les New York Knicks présentent une masse salariale totale de 205 444 377 dollars pour la saison NBA 2025-26, dominée par Karl-Anthony Towns. Voici tout ce qu’il faut savoir.

Analyse rapide de la masse salariale des New York Knicks pour la saison NBA 2025-26

  • Masse salariale totale : 205 444 377 dollars
  • Position par rapport au Salary Cap (154 467 000 dollars pour la saison 2025-26 ) : 58 844 340 dollars au-dessus du salary cap
  • Position par rapport au Premier Apron (195 945 000 dollars) : 9 499 377 dollars au-dessus du premier apron
  • Position par rapport au Second Apron (207 924 000 dollars) : 2 479 623 dollars au-dessous du second apron
  • Joueur le mieux payé : Karl-Anthony Towns (53 142 264 dollars)
  • Contrats non garantis cette saison : 6 joueurs
  • Player Options à la fin de la saison 2025-26 : 1 joueur
  • Team Options à la fin de la saison 2025-26 : 1 joueur
  • RFA à la fin de la saison 2025-26 : 5 joueurs
  • UFA à la fin de la saison 2025-26 : 7 joueurs

Tableau complet des salaires des joueurs des New York Knicks

JOUEURPOS.AGE2025-262026-272027-282028-292029-302030-31
Karl-Anthony TownsC30$53,142,264$57,078,728$61,015,192 (PO)UFA
OG AnunobySF28$39,568,966$42,500,000$45,431,034$48,362,068 (PO)UFA
Jalen BrunsonPG29$34,944,001$37,739,521$40,535,041$43,330,561 (PO)UFA
Mikal BridgesSF29$24,900,000$33,482,145$36,160,714$38,839,285$41,517,856 (PO)UFA
Josh HartSG30$19,472,240$20,923,760$22,375,280 (TO)UFA
Mitchell RobinsonC27$12,954,546UFA
Guerschon YabuselePF30$5,500,000$5,775,000 (PO)UFA
Miles McBridePG25$4,333,333$3,956,523UFA
Jordan ClarksonSG33$3,634,153UFA
Pacome DadietSG20$2,847,600$2,983,680 (TO)$5,373,608 (TO)RFA
Tyler KolekPG24$2,191,897$2,296,271$2,486,995 (TO)RFA
Ariel HukportiC23$1,955,377RFA
Tosan EvbuomwanSG24Two-WayRFA
Trey JemisonPF26Two-WayRFA
Kevin McCullar Jr.SG24Two-WayRFA
Alex LenC32$0UFA
Malcolm BrogdonPG33$0UFA
Landry ShametSG28$0UFA
Garrison MathewsSG29$0UFA
Matt RyanSF28$0UFA
Mohamed DiawaraPF20$0RFA

Données en date du 04/10/2025.

Légende :

Ce qu’il faut retenir des contrats aux New York Knicks

Rappel sur les types de contrats NBA

Retrouvez plus de termes et de détails dans notre lexique.

  • Player Option : option activable par le joueur en fin de saison
  • Team Option : option activable par la franchise
  • RFA : le joueur est libre, mais son équipe peut s’aligner sur une offre extérieure
  • UFA : le joueur est libre de signer où il veut
  • Contrat non garanti : la franchise peut couper le joueur sans lui verser le reste du salaire
  • Two-way : le joueur navigue entre NBA et G-League
