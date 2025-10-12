Les 10 bonnes raisons de suivre les New York Knicks en 2025-26

Nouvelle saison NBA est synonyme de nouveau tour d’horizon des franchises au cours des 30 previews en 30 jours. Même si certaines équipes sont, sur le papier, plus attendues que d’autres, toutes ont des raisons d’être suivies cette année. On enchaîne avec les New York Knicks, qui ont une tonne de raisons d’être suivis cette année.

#1 : Guerschon Yabusele, prince de New York

Arrivé chez les Knicks avec un nouveau statut, que ce soit avec les Bleus ou en NBA, Guerschon Yabusele débarque dans une équipe qui lui correspond, et à laquelle il correspond. A 12 millions de dollars, on n’est pas loin du braquage du bijoutier de GTA V de la part des New Yorkais.

Remonté par cet Eurobasket décevant avec l’Equipe de France, le Dancing Bear aura à coeur de bien faire à NYC et voudra faire se lever les foules lors de ses entrées en jeu. Tom Thibodeau parti, le temps de jeu des remplaçants ne devrait plus être un problème et Guersch’ aura forcément des opportunités de se montrer, et s’il était là, le nouveau chouchou du Madison Square Garden ?

#2 : la folie des fans des Knicks

Les fans des Knicks sont de sacrés énergumènes et ils vont encore le prouver dès le premier match de la saison. A chaque fois qu’ils remportent un match d’ouverture, que ce soit contre les Avengers ou contre le BC Pontpoint, comptez sur eux pour s’en donner à coeur joie. Chambrage, cris et célébrations en tous genres seront de sortie à Manhattan.

Parce qu’insulter Trae Young ou… Tom Brady après un Knicks-Celtics, seuls les fans des Knicks en sont capables. Quand on voit ce qu’ils sont capables de faire après un bilan de 1-0 en saison régulière, on n’imagine pas à quel point la Big Apple pourrait se retrouver à feu et à sang en cas de titre NBA.

#3 : Jalen Brunson dans les dernières minutes

« Je n’ai confiance qu’en mon Desert Eagle et en Brunson dans le money-time », telles auraient pu être les paroles de Kaaris dans « Kalash », à l’époque où il était encore pote avec Booba. Le gaucher de poche est tout simplement létal dans les dernières secondes, et ce n’est pas pour rien si tous les ballosn passent par ses paluches lorsqu’il faut décider de l’issue du match.

Lauréat du titre de Clutch Player of The Year en 2025, JB n’a pas volé cette récompense et a souvent permis de sortir son équipe de situations parfois mal embarquées. Nul doute que la patte gauche devrait encore sévir lorsque le détonateur approchera du zéro. On vous laisse apprécier le résultat de la saison passée

#4 : Mikal Bridges, plus Iron Man que Tony Stark

Nos respects au meilleur personnage de Marvel mais Mikal Bridges est également un sacré client chez les hommes d’acier, lui qui n’a toujours pas manqué un seul match depuis ses débuts NBA en 2018. Il a même joué 83 matchs en 2022-23 suite à son transfert des Suns aux Nets à l’époque.

Michel Ponts en est à 556 matchs consécutifs joués sur 556 possibles, le tout en ayant été l’un des plus gros temps de jeu de la NBA la saison passée, Tom Thibodeau oblige, et cette série devrait continuer cette saison. A base de grosse défense et de shoots lointains, il devrait continuer à faire kiffer à NYC et tout le monde espère qu’il gardera la santé.

#5 : les costards de Walt Frazier

Toujours plus bariolé, Walt Frazier, ancienne légende des New York Knicks, continuera d’arpenter le Madison Square Garden, en tant que commentateur, mais surtout en tant que garant de la caution style. Avec ses costards tous plus colorés les uns que les autres, nul doute qu’on saura le remarquer au bord du parquet du MSG.

#6 : Karl-Anthony Towns en mission pour fermer des bouches

Arrivé à New York pour tenter de gagner le titre, Karl-Anthony Towns n’y est pas parvenu lors de sa première saison, mais entend bien y arriver sur la seconde. Bras droit attitré de Jalen Brunson, mais souvent décrit comme étant soft ou pas assez compétiteur, KAT dispose d’une opportunité en or de fermer quelques boîtes à camembert et le Dominicain ne devrait pas se faire prier pour la saisir.

#7 : les coups de chaud de Jordan Clarkson

Les Knicks avaient besoin d’un profil capable de dynamiter le banc lorsque les titulaires se reposent, et qui de mieux que Jordan Clarkson pour ce faire ? L’ancien du Jazz débarque à Manhattan pour faire se lever le Madison Square Garden, et il a le nécessaire en stock pour pouvoir le faire chaque soir.

Avec Guerschon Yabusele, il devrait être le leader du banc, et vu que Thibs a quitté les lieux, il aura forcément du temps de jeu. A base de shoots rocambolesques, d’actions d’éclat et de célébration ostensibles, l’ancien monsieur Jenner pourrait très vite devenir le chouchou du MSG.

#8 : Josh Hart qui sacrifie une jambe avec le sourire

Parce qu’il prend parfois le « mourir sur le terrain » très au sérieux, Josh Hart pourrait bien y laisser une jambe cette année, mais qu’importe, il le fera avec le sourire, et en s’assurant que ses coéquipiers récupèrent la possession ensuite.

Plus sérieusement, il faudra compter sur lui pour se battre sur chaque ballon qui traîne, chaque rebond dans les airs, mais aussi pour rentrer ses shoots longue distance et pour jouer juste chaque soir. Une justesse et un hustle qu’aiment beaucoup les fans New Yorkais, et qui indiquent très clairement pourquoi l’arrière est tant apprécié ici.

#9 : les célébrités en courtside

Chaque match chez les Knicks mobilise au minimum le PIB d’Auberviliers, et cette saison ne devrait pas y échapper.

Que ce soit Timothée Chalamet qui fasse parler Français à Kylie Jenner et leurs voisins au MSG, Spike Lee au premier rang pour mettre la pression aux arbitres comme il le fait depuis la nuit des temps, ou encore Bad Bunny, il y aura encore du beau monde pour espérer voir les Knicks décrocher un titre cette saison.

#10 : les apparitions de Pacôme Dadiet

Peu utilisé la saison passée par Tom Thibodeau, Pacôme Dadiet voudra se faire une place au soleil à Penn Station, et il faudra suivre son utilisation par Mike Brown. Sera-t-il dans la rotation, ou sera-t-il invité à aller en G-League le plus gros du temps ? Seul l’avenir nous le dira, mais en tout cas, notre frenchy voudra prouver ce qu’il vaut.