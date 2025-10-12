Trois français aux Knicks : quelle place dans la rotation ?

Ils ne partagent ni le même âge, ni le même rôle. Mais tous les trois porteront du bleu et du orange cette saison. Guerschon Yabusele, Pacôme Dadiet et Mohamed Diawara font partie du roster des New York Knicks version 2025-26. Trois trajectoires différentes, un même drapeau. Et surtout, une belle photo de famille pour le basket français dans la franchise la plus bruyante du monde.

Guerschon Yabusele, c’est le mec qui a connu la NBA avant d’y être prêt… et qui revient aujourd’hui avec un sac à dos plein de trophées.

Entre-temps, Une rédemption européenne XXL : Real Madrid, titres, leadership, et le respect gagné à la dure.

À 29 ans, le “Dancing Bear” débarque au Garden dans un costume de soldat d’expérience, celui qui connaît la guerre et sait quand il faut plonger tête la première.

Les Knicks voulaient du muscle et de la discipline : ils ont trouvé les deux.

Dans la rotation de Mike Brown, Yabusele va gratter des minutes derrière OG Anunoby et Karl-Anthony Towns.

Pas pour briller dans les stats, mais pour faire le sale boulot proprement, poser des écrans, défendre, parler, shooter dans les fauteuils offerts par Jalen Brunson et rappeler qu’un Européen peut tenir son rang dans une équipe qui joue le mois de mai (voire juin?).

Guerschon, c’est un peu le symbole de la maturité du basket français : fini les “prospects à polir”, place aux joueurs formés, solides, prêts à rendre service dès le jour 1.

Guerschon Yabusele 36 points and 6 threes vs Poland🐻 pic.twitter.com/SHnq0wEIbl

— Teg🚨 (@IQfor3) September 2, 2025

Pacôme Dadiet n’est plus un rookie, mais il n’a pas encore vraiment joué. Bloqué toute la saison passée par les rotations ultra serrées de Tom Thibodeau, le jeune ailier a surtout observé. Du banc, il a appris la rigueur, la défense, et la dure loi du Garden : ici, rien ne se donne.

Cette année, changement d’air, changement de coach, et peut-être d’opportunités. Mike Brown aime les shooteurs intelligents, et Pacôme a justement ce profil d’ailier moderne : grand, propre techniquement, discipliné.

Mais le timing reste fragile : ces dernières semaines, il est apparu dans plusieurs rumeurs de trade, les Knicks cherchant à libérer une place pour un joueur du training camp.

Pour Dadiet, l’enjeu est clair : gratter des minutes, prouver qu’il appartient à la rotation, et éviter de devenir simple monnaie d’échange. S’il parvient à montrer qu’il peut défendre et sanctionner à trois points, il a tout pour rester dans le plan.

Et à New York, ça vaut déjà de l’or.

pacome dadiet in the 2Q 🔋

16 PTS | 4 REB pic.twitter.com/aqun1YcWq6

— NEW YORK KNICKS (@nyknicks) October 16, 2024

Le troisième Français, Mohamed Diawara, vit un autre film. Two-way contract en poche, l’ancien du Paris Basketball va osciller entre G League et rêve NBA. Mais il a ce que New York aime : du jus, de la longueur, de l’énergie.

Formé dans un système à la française très complet, Diawara a déjà séduit par sa maturité défensive. Un ailier fort athlétique, capable de switcher, couper et punir sur transition. Bref, le genre de profil que les Knicks aiment garder sous la main “au cas où”.

Il ne jouera pas tous les soirs, mais dans une équipe qui valorise les profils travailleurs, il pourrait gratter des minutes surprise si la saison s’allonge.

6’9” 20-year-old Mohamed Diawara is a HIDDEN GEM! pic.twitter.com/74AVNt23Es

— The Strickland (@TheStrickland) July 20, 2025