Désormais que l’on peut – enfin – souffler après une trade deadline historique, l’heure est au focus sur de grandes premières, celles de joueurs avec leur nouvelle équipe, celles d’équipes… sans leur ancien meilleur joueur. Et à ce petit jeu là, l’ambiance à Dallas s’annonce pour le moins originale demain soir. C’est pas nous qu’on le dit, c’est Klay Thompson et Kyrie Irving, entre autres.

Message pour ceux d’entre vous qui ont dormi non-stop depuis 6 jours, Luka Doncic a quitté les Mavericks pour les Lakers, envoyé à Los Angeles contre Anthony Davis notamment. Depuis dimanche passé, date du divorce, le GM Nico Harrison en prend plein la poire H24, à raison semble-t-il, et les fans mettront sans doute dans les 200 ans à lui pardonner d’avoir bazardé leur idole et génie sans l’once d’un sentiment et sans même l’avoir prévenu auparavant.

A la veille de leur premier match à domicile depuis le séisme, demain soir 21h heure française face à Houston, les joueurs de Dallas ont été interrogés en sortie de victoire à Boston, sur leur appréhension ou non de retrouver une salle qui a vu, notamment, quelques mécontents manifester depuis quelques jours. Klay Thompson notamment, qui sait que ce sera spécial mais qui garde en tête ce pourquoi il est grassement payé, bien vu tonton :

Il y aura probablement beaucoup de chagrin chez les fans. Sûrement des huées, mais il faut l’accepter, on est des professionnels et on est payé pour jouer ces matchs et performer quoiqu’il arrive. Je ne sais pas trop à quoi m’attendre. Je sais que Luka était très important dans le coeur des fans, nous on doit simplement gagner et nous donner l’opportunité de le faire à chaque match, ça apaisera peut-être la peine de nos fans. Ça va être spécial, mais c’est aussi pour ça qu’on a signé.

Spencer Dinwiddie a pour sa part parlé d’une colère des fans “totalement compréhensible”, alors que Kyrie Irving est allée jusqu’à parler d’un processus de deuil pour les fans, histoire de rappeler que certains d’entre eux ont quand même ramené un cercueil devant la salle dans la journée de dimanche… Les joueurs des Mavericks, eux, n’y sont évidemment pour rien mais le bruit, lui, devrait donc bien être présent et si Nico Harrison n’est pas trop con il vendra des boules quies à l’entrée.

Quoiqu’il en soit, le match de demain soir sera bien plus qu’un simple derby. Il sera le premier match d’Anthony Davis avec les Mavs, mais il sera surtout le premier de Dallas sans Luka Doncic, le premier sans une superstar européenne depuis 27 ans, on se comprend. La fin d’un cycle, tu m’étonnes que la soirée s’annonce étrange.