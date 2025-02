Luka Doncic devrait faire ses grands débuts aux Lakers lundi

Quand Luka Doncic jouera-t-il son premier match avec les Lakers ? C’est la question que tout le monde se pose. Visiblement, il faudra attendre le début de la semaine prochaine.

Cela parlait potentiellement de samedi pour les grands débuts de Luka Doncic, mais ce sera plutôt lundi contre le Jazz si l’on en croit les sources de l’insider Marc Stein.

Les débuts de Luka Doncic avec les Lakers seront probablement ce lundi soir.

Match samedi face aux Pacers, mais à peine de retour de blessure le Slovène ne devrait pas forcer.

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 6, 2025

Les Lakers préfèrent prendre leur temps concernant leur nouveau génie slovène, et c’est normal. Doncic se remet encore d’une blessure au mollet gauche qui le tient éloigné des parquets depuis Noël. Il a repris le cinq-contre-cinq cette semaine, ce qui représente souvent la dernière étape avant un retour sur les parquets.

Depuis le giga-transfert de dimanche dernier, les Lakers ont remporté leurs deux matchs contre les Clippers et les Warriors sous l’impulsion d’un énorme LeBron James, et avec un Luka en spectateur sur le banc. Los Angeles reste sur quatre victoires de suite.

Luka Doncic is already a Laker: “Hopefully my debut can be here at home at Staples- no I mean Crypto… my bad.” 💀

(via @LakersReporter) pic.twitter.com/jC1FOriVNo

— Legion Hoops (@LegionHoops) February 7, 2025