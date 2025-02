Retour au milieu des années 2010 avec un LeBron James fantastique face aux Golden State Warriors. Le monstre de 40 ans a posé 42 points 17 rebonds et 8 passes décisives, comme si c’était complètement normal. Les Lakers se sont imposés 120 à 112.

Aucun joueur de plus de 30 ans n’avait, dans l’histoire de la NBA, réalisé un match à plus de 30 points, 15 rebonds, 5 passes décisives et 5 tirs à 3-points. Cette nuit, face aux Golden State Warriors, LeBron James l’avait déjà fait au bout de trois quarts-temps et ce à 40 ans !

Le King a été le catalyseur d’une équipe des Lakers qui a roulé sur ses adversaires en début de match. À la pause, les Angelinos menaient de 20 points, et l’ailier en était déjà à 19 points et 10 rebond à 5/5 derrière l’arc.

LeBron James is showing out tonight. He just hit his 3rd 3 in a row and this time from the Laker logo, nearly from half court! He already has a 19 point, 10 rebound performance before the half is even over 👏🏾 https://t.co/kJIvQF86IX

— Earvin Magic Johnson (@MagicJohnson) February 7, 2025

Au retour des vestiaires, on se dit que ses méfaits vont sûrement bientôt s’arrêter, mais un bon passage de Moses Moody ramène les joueurs de San Franciso dans la rencontre et pousse LeBron dans ses retranchements.

Impossible pour lui de laisser passer la victoire, alors il remet le bleu de chauffe et sort une fin de troisième quart-temps et un début de quatrième de très haut niveau. Adresse, percussion et efficacité, l’enfant d’Akron ne rate rien, joue juste et continue une moisson aux rebonds pour aider son équipe défensivement !

LEBRON JAMES ONE HANDED DUNK pic.twitter.com/nOyVY8ivmh

— Lakers Empire (@LakersEmpire) February 7, 2025

Stephen Curry a bien tenté de répondre avec 37 points (avec des pourcentages douteux), mais ça ne pouvait pas suffire face à ce LeBron James là !

Après avoir vu ce match, l’association avec Luka Doncic semble encore plus terrifiante, les Los Angeles Lakers vont être extrêmement intéressants à suivre sur cette deuxième partie de saison.

Les statistiques complètes de LeBron James face aux Warriors : 42 points, 17 rebonds, 8 passes décisives, 1 interception et 1 contre à 14/25 au tir, 6/9 de loin et 8/10 aux lancers !