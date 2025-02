Nikola Jokic a été à nouveau exceptionnel face au Orlando Magic. Le Serbe a compilé 28 points, 12 passes décisives et 10 rebonds. Les statistiques du bonhomme ces cinq derniers matchs sont ahurissantes !

Que dire qui n’a pas déjà été dit sur Nikola Jokic. Depuis cinq matchs, le joueur de Denver évolue à un niveau stratosphérique et parient à rester dans la course au MVP face à Shai Gilgeous-Alexander, ce qui n’est pas une mince affaire. Contre Orlando, il a été extrêmement influent dans la large victoire de son équipe (112-90) en réussissant un triple-double en seulement trois quarts-temps. Il n’en finit plus de prouver qu’il est le meilleur joueur au monde, régalez-vous devant ses highlights !