Anthony Edwards dynamite les Rockets avec 41 points !

Les Minnesota Timberwolves se sont imposés face aux Houston Rockets 127 à 114 grâce, notamment, à un quatrième quart-temps exceptionnel d’Anthony Edwards. L’arrière a inscrit 90 points en deux soirs !

Privés de Julius Randle, les Timberwolves se reposent plus que jamais sur le talent d’Anthony Edwards et, ces deux derniers soirs, l’arrière a montré que ce n’était pas un problème. Après ses 49 points contre les Chicago Bulls, Ant en a envoyé 41 face aux Houston Rockets. La fourmi a vu rouge.

Dans une rencontre tendue marquée par plusieurs disputes, Edwards contre Brooks, Reid contre Landale, la superstar de Minnesota est bien rentrée dans son match avec 21 unités en première mi-temps, mais c’est dans le quatrième, quart-temps qu’il a complètement pris feu.

Le triple All-Star a enchaîné les tirs à longue distance, alors qu’il collectionnait plutôt les lancers-francs jusque-là et a accompagné ses réussites de célébrations plus divertissantes les unes que les autres.

Dans son sillage, les Loups ont collé un run de 20 à 6 dans les cinq dernières minutes pour assurer la victoire alors que la rencontre était extrêmement serrée jusque-là.

Après la victoire, Anthony Edwards semblait particulièrement fier, au point de danser, à sa manière, affirmant son statut d’un des plus grands divertisseurs de NBA !

