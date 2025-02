Les Mavericks surprennent les Celtics à Boston (127-120)

Pour ce dernier match sans Anthony Davis, les Dallas Mavericks ont dominé les Boston Celtics de la tête et des épaules (127-120). Une belle manière de rassurer l’intérieur avant ses débuts de samedi face aux Rockets !

Si le score de fin de match est plutôt serré, c’est grâce à un run inespéré des Boston Celtics dans le dernier quart-temps, parce qu’avant ça, les Dallas Mavericks ont largement dominé pendant 36 minutes. Qui a besoin de Luka Doncic pour battre les hommes de Joe Mazzulla ?

Dans ce remake des dernières finales NBA, ce sont Klay Thompson et Spencer Dinwiddie qui se sont illustrés d’entrée avec respectivement 10 et 8 points dans le premier quart-temps. Une belle entame qu’ils ont su maintenir pour terminer meilleurs scoreurs de leur équipe avec 25 et 22 unités. L’ancien Splash Bro a rentré presque l’intégralité de ses paniers en première mi-temps !

Klay Thompson UNSTOPPABLE in the 1st half vs Celtics 🚨

🔥 23 PTS

🔥 10/13 FG

🔥 3/5 3PT pic.twitter.com/jbxqWA9TiF

— House of Highlights (@HoHighlights) February 7, 2025

Mais ils n’ont pas été isolés pour autant. Kyrie Irving, Naji Marshall ou encore Dante Exum ont su prendre des relais au cours du match pour faire grimper l’avance texane et rendre le comme-back adverse proche d’impossible.

Encore une fois cette saison, les Celtics sont passés à côté dans l’attitude et ont longtemps semblé désintéressé. Le nouveau club de Torrey Craig n’a pas montré un niveau à la hauteur de sa stature et ses ambitions et l’a payé au prix fort.

À ce rythme, ils seront bientôt rattrapés par les New York Knicks à la deuxième place de la Conférence Est.