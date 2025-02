Luka Doncic : quand fera-t-il ses grands débuts avec les Lakers ?

Luka Doncic vient d’arriver à Los Angeles, mais continue de se remettre d’une blessure au mollet. Quand jouera-t-il son premier match avec son nouveau maillot des Lakers ? On a des premiers éléments de réponse.

On savait déjà que Luka avait comme objectif de retrouver les parquets avant le All-Star Break de mi-février. On a désormais des dates plus précises concernant son retour de blessure, et donc ses grands débuts avec les Lakers.

“I’m hearing he’s targeting next week, the Lakers play at home against Utah next Monday, and on the road in Utah next Wednesday, a potential return from his calf injury.”

–@MarcJSpears on Luka’s potential debut for the Lakers pic.twitter.com/jKFv9e6PUA

— NBA on ESPN (@ESPNNBA) February 3, 2025

Selon Marc J. Spears d’ESPN, Luka Doncic reviendra sur les terrains – sous le maillot de Los Angeles donc – la semaine prochaine. Potentiellement pour le match contre Utah lundi (10 février) à L.A., ou la deuxième rencontre face au Jazz à l’extérieur deux jours plus tard (mercredi 12 février). Affronter la pire équipe de la Conférence Ouest pour faire ses grands débuts, c’est vrai que c’est plutôt un bon plan. Surtout après une absence d’un mois et demi.

D’autres sources plus optimistes parlent cependant d’un retour dès samedi (8 février) face aux Indiana Pacers. Là pour le coup, l’adversaire sera beaucoup plus coriace que les Mormons.

En tout cas, suite à ces deux matchs contre le Utah Jazz, la NBA sera en pause puisqu’il y aura le All-Star Break lors du week-end du 14 au 16 février, du côté de San Francisco. L’occasion pour Doncic – non sélectionné pour le match des étoiles – de prendre le temps pour bien s’acclimater à Los Angeles.

