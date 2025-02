Comme chaque lundi, la NBA a tranché concernant les joueurs de la semaine au sein des deux conférences. Cette semaine, LeBron James et Donovan Mitchell sont ceux qui récoltent les lauriers !

Même à 40 piges, LeBron James continue de traumatiser des joueurs de l’âge de son fils, mais aussi des internautes. En effet, on aurait pu penser à un transfert loufoque le concernant aussi, parce qu’après tout pourquoi pas ? Mais non, LBJ est élu joueur de la semaine, on a perdu le compte du nombre de fois où il a eu cette récompense. Tout ce qu’on sait, c’est que cette fois-ci, le Chosen One a tourné à 27,5 points, 7,3 rebonds et 10 passes de moyenne. Avec une seule défaite sur les quatre matchs disputés, LeBron a encore porté tout le monde sur son dos. Et genre là, bientôt, y a Luka Doncic qui arrive ?

Concernant Donovan Mitchell, il est encore et toujours le fer de lance de la meilleure équipe de la Ligue et d’un collectif redoutable. Dans son sillage, les Cavs ont remporté les quatre matchs qu’ils ont disputés la semaine dernière. Et durant cette période, Spida a sorti des stats de 22,8 points et 6 passes décisives par match, le tout à 53,3% aux tirs, excusez du peu !

LeBron James et Donovan Mitchell ont tous les deux été élus joueurs de la semaine en NBA ! pic.twitter.com/KkRzDYOXMT

Pour la petite histoire, sachez aussi que LeBron James est désormais le joueur de la semaine le plus âgé de l’histoire, à 40 ans et 35 jours. Il dépasse Michael Jordan, qui a été récompensé à 40 ans et 13 jours. Surtout, plus la saison avance, plus LBJ aura d’autres opportunités d’améliorer encore un peu plus ce record.

