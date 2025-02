Ime Udoka et Rick Carlisle élus Coachs du mois de décembre !

Après LeBron James et Donovan Mitchell, ce sont Ime Udoka et Rick Carlisle qui sont récompensés pour leurs “performances” en ce mois de janvier. Les deux hommes sont élus coachs du mois en NBA !

Deuxième récompense de l’année pour Ime Udoka qui avait déjà été plébiscité en octobre – novembre. L’entraîneur des Houston Rockets fait de son équipe une magnifique machine collective qui truste la deuxième place de la Conférence Ouest. Au cours du mois de janvier, la franchise texane a remporté 11 de ses 15 matchs, suffisant pour que le coach devance Mark Daigneault dans la tête des votants.

The NBA Coaches of the Month for January!

West: Ime Udoka (@HoustonRockets)

East: Rick Carlisle (@Pacers) pic.twitter.com/Ue20LApxCp

— NBA (@NBA) February 3, 2025

Moins de matchs au compteur pour les Indiana Pacers de Rick Carlisle et ce pour une excellente raison. Les hommes en jaune ont du gérer un déplacement à Paris au cours du mois, ce qui n’a pas fait dévier l’équipe de sa trajectoire ascendante. Après un début de saison moyen, les joueurs d’Indianapolis ont retrouvé du mordant en défense et sont portés par un Tyrese Haliburton de retour et un Pascal Siakam All-Star. La franchise a remporté 10 de ses 12 rencontres en janvier et Rick Carlisle a ainsi été justement récompensé !

Ils ont aussi reçu des votes :

Ouest : Chauncey Billups, Doug Christie, Mark Daigneault et Tyronn Lue

Est : Kenny Atkinson, J.B. Bickerstaff, Joe Mazzulla et Tom Thibodeau

Source texte : NBA Communications