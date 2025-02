De’Aaron Fox portera finalement le numéro 4 aux Spurs !

Il était annoncé plus tôt dans la soirée que De’Aaron Fox porterait le numéro 2 aux San Antonio Spurs comme Kawhi Leonard avant lui, mais le meneur de jeu a finalement changé d’avis. Il portera le 4 en honneur à sa femme !

Peut-être que De’Aaron Fox s’est rendu compte un petit peu tard que Kawhi Leonard avait porté le numéro 2 avant lui à San Antonio, mais en tout cas, le renard a changé d’avis. Alors qu’il était parti pour se parer de ce chiffre, le nouveau venu a finalement décidé de rendre hommage à sa femme et de porter le 4 !

Breaking News from the Uniform Czar. De’Aaron Fox has changed his mind. He will wear #4 in honor of his wife Recee’. San Antonio’s own was a McDonald’s All American at Johnson High School and wore #4 at Texas Tech. pic.twitter.com/0rUxsXmgee

— Don Harris (@DonHarris4) February 3, 2025



Recee’ vient de San Antonio et avait ce numéro lorsqu’elle évoluait au lycée dans le Texas. Après avoir eu le 0 à Kentucky et le 5 à Sacramento, c’est un nouveau petit chiffre pour De’Aaron Fox. Une manière d’ouvrir une nouvelle page de sa carrière professionnelle !

Quoi qu’il en soit, l’uniforme noir et blanc de San Antonio lui va parfaitement. Ça tombe bien, il pourrait l’arborer pour un long moment !

first look at the new threads 👀 pic.twitter.com/xAVjzaefai

— San Antonio Spurs (@spurs) February 4, 2025

Source texte : Don Harris