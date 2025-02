NBA Top 10 All-Time : la meilleure mixtape de carrière

LUNDI = TOP 10 ! Une semaine sur deux, retrouvez un Top 10 actuel ou un Top 10 All-Time, avec de nouvelles thématiques et des débats bien tranchés. Aujourd’hui, on va parler de mixtapes ! Qui a la meilleure vidéo récapitulative de sa carrière ? Quel joueur peut débarquer et dire, ma mixtape est au-dessus des autres ? Jordan ? LeBron ? Curry ? Vince Carter ? Iverson ? Sortez votre popcorn, voici le Top 10 du jour !

Quand on est fan d’un joueur en particulier, la meilleure manière de faire transpirer notre amour est encore de se bouffer des heures et des heures de mixtape. C’est même par ce biais que l’on peut communiquer ce dit amour, car les images valent souvent mieux que les mots. Mais dans l’histoire de la NBA, qui a la meilleure mixtape ? Quel est ce gars dont les 10, 15 ou 2 500 minutes qui retracent sa carrière sont si parfaites que pour vous le débat n’existe même pas ? Bienvenue chez les doux rêveurs, au monde de la perfection, une vidéo où l’on ne parlera pas de Kyle Kuzma.