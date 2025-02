En plantant 42 points (avec 17 rebonds et 8 passes !!!) cette nuit face aux Warriors, LeBron James a repoussé encore un peu plus les limites de la longévité. Il est désormais le plus vieux joueur NBA à avoir planté 40 points dans un match.

40 ans et 38 jours.

C’est à 40 ans et 38 jours que LeBron James a sorti cette véritable masterclass contre les Warriors cette nuit, tout ça sous les yeux de son nouveau coéquipier Luka Doncic. Jamais un joueur NBA aussi âgé n’avait atteint la barre des 40 pions dans un match. Le King en a profité pour dépasser Michael Jordan, qui avait scoré 43 points à 40 ans et 4 jours le 21 février 2003 (sous le maillot des Wizards).

DEFYING FATHER TIME 🕒

LeBron James becomes the oldest player in NBA history to score 40-plus points 👑 pic.twitter.com/Jlj3y3v2j0

— Yahoo Sports (@YahooSports) February 7, 2025

Stat incroyable : désormais, LeBron James est à la fois le joueur le plus âgé mais aussi le plus jeune à avoir scoré 40 points dans un match NBA. Il avait en effet réussi une prouesse similaire à 19 ans et 88 jours (le 27 mars 2004).

Quand on vous dit qu’il est inhumain…