Kendrick Perkins : “J’étais le leader du Thunder à l’époque de KD, Russ et Harden”

Bon, voici la déclaration complètement surréaliste du jour. Kendrick Perkins, dans sa recherche assoiffée de buzz, a expliqué que lorsqu’il jouait au Thunder en compagnie de Kevin Durant, James Harden et Russell Westbrook, il était le réel leader de l’équipe. Oui oui, tu es gentil.

Kendrick Perkins says he was the real leader of the Thunder

“It doesn’t mean your best player is your leader. When I was with the Thunder, it wasn’t KD, it wasn’t Russ, it wasn’t James, I was the one leading.”

(Via ESPN / h/t @NBAStreamIG ) pic.twitter.com/y69hQYuPZP

— NBACentral (@TheDunkCentral) February 6, 2025

Une déclaration complètement maboule qu’on est obligé de partager avant même de commencer à en parler. Oui, on va déployer de l’énergie pour vous la décrypter, c’est à dire quelques mots, pas plus. On a d’autres chats à fouetter que cet imbécile de Kendrick Perkins qui s’imagine leader du Thunder de l’époque Harden – Durant – Westbrook.

En tout cas, sa phrase sortie d’on ne sait où n’a pas manqué de faire réagir l’un des intéressés, à savoir Kevin Durant. Avec une pointe d’humour. Oui, on peut trouver que le transfert de Luka Doncic n’est pas la chose la plus dingue qui soit arrivée cette semaine. Et dans un sens, on le comprend. Réécrire l’histoire comme ça là, non mais OH.

I know this may be a reach but this comment is by far the craziest shit I’ve seen this week https://t.co/kNbncZhIUH

— Kevin Durant (@KDTrey5) February 6, 2025

Source : NBACentral