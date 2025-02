Jimmy Butler : un numéro 10 à Golden State… en hommage à Neymar et Paul Pogba

Petit clin d’oeil au football pour Jimmy Butler, qui a choisi le 10 à Golden State en hommage à Neymar Jr et Paul Pogba. On lui souhaite la même réussite que ces deux là… mais pas partout.

Jimmy Butler, le Paul Pogba de son premier passage à la Juventus ? Le football total, un monstre qui envoyait des mèches de 30 mètres sans hésiter et qui mystifiait ses adversaires au milieu de terrain. Neymar ? La légende. L’homme qui aurait du remporter le ballon d’or. Santos, dieu vivant. Barcelone ? La superstar mondiale. Sa première année à Paris… le flow de fou, l’aura de MALADE !

“Marqueese Grayson, Neymar Jr., Paul Pogba, and Jimmy Butler III.”

Jimmy Butler chose jersey No. 10 in honor of his friend Marqueese, Neymar and Paul Pogba 🗣️

(via @NBA)pic.twitter.com/Shaptvf2d4

— ClutchPoints (@ClutchPoints) February 7, 2025

Puis la déchéance. Un rythme trop éparpillé, un club qui n’apporte peut-être pas assez de cadre. Des conflits avec d’autres joueurs rapportés quotidiennement par des médias qui ne lâchent pas le joueur d’une semelle. On choisit de retenir le prodige, celui qui nous faisait sourire par son insolence, par son talent. Et même si on parle de basket, merci de regarder ça.

Et c’est ce que l’on souhaite à Jimmy Butler chez les Warriors. Une joie retrouvée, son instinct de tueur avec. En s’inspirant de tels modèles, il ne faut retenir que les bonnes versions. On espère qu’il sera un combiné des deux.