Luguentz Dort : “Je mérite d’être Défenseur de l’Année”

Victor Wembanyama hors course pour les récompenses de saison, le suspense autour du Défenseur de l’année 2025 se trouve totalement relancé. Parmi les principaux candidats, Luguentz Dort se verrait bien soulever le trophée.

Avant ses problèmes de santé, Wemby semblait avoir un boulevard pour remporter son premier DPOY en carrière. Il n’en sera rien puisque l’Alien des Spurs sera sur la touche jusqu’à la fin de la saison. Qui sera donc élu meilleur gardien du temple en fin de saison alors ?

Jaren Jackson Jr. a un gros dossier et il est considéré comme le favori des bookmakers. Memphis est Top 3 à l’Ouest, a le 7ème meilleur defensive rating et Jackson est clairement le pilier défensif du Tennessee. Il a des vrais arguments. Autour de lui, on retrouve aussi Evan Mobley, excellent avec Cleveland et qui bénéficie aussi des très bons résultats de son équipe pour viser une récompense en fin de saison. Dyson Daniels brille aussi sur le plan individuel mais les résultats d’Atlanta pourraient être un gros frein à son dossier.

Attention aussi à ne pas oublier Luguentz Dort. Loin des projecteurs, le pitbull du Thunder fait (encore une fois) un immense travail dans l’Oklahoma, se coltinant les meilleurs scoreurs adverses tous les soirs. Moins “flashy” que ses rivaux, Dort coche toutes les cases pour un titre de DPOY. Non seulement le Thunder est premier à l’Ouest mais OKC a aussi la meilleure défense du pays et de loin. De quoi donner de la confiance au joueur, qui a révélé à Chris Mannix de Sports Illustrated qu’il se verrait bien finir au sein de la première équipe défensive de NBA, voire même DPOY.

“Honnêtement, mon plus grand objectif est d’aller sur le terrain et d’être performant tous les soirs pour mes coéquipiers. Mais ce serait toujours bien d’être récompensé pour le dur travail que je fais sur le terrain, probablement le titre de Défenseur de l’année ou la NBA All-Defensive First Team. Si vous me demandez si je le mérite, je dirais que oui, simplement en raison de ce que j’apporte tous les soirs, de toutes les matchups que j’ai. Tout cela serait un objectif pour moi.”

Lu Dort Défenseur de l’année, cela n’a rien d’impossible si on prend en compte son impact individuel et les résultats collectifs. Finalement, ce qui pourrait lui causer du tort est la présence de nombreux bons défenseurs au sein de son équipe. De quoi le rendre moins “indispensable” que ses concurrents mais n’enterrez pas Luguentz Dort pour autant, le chien de garde d’OKC ferait un magnifique DPOY 2025.

Source texte : Sports Illustrated