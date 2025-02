Luka Doncic (Lakers) bientôt autorisé à jouer les back-to-backs ?

Arrivé blessé lors de son trade, Luka Doncic retrouve progressivement la forme à L.A. Laissé au repos ce jeudi face aux Blazers, le meneur slovène pourrait bientôt être autorisé à jouer les back-to-backs avec sa nouvelle équipe.

Voilà une nouvelle qui devrait faire plaisir aux fans des Lakers. Alors qu’il a commencé sa nouvelle histoire à L.A avec une restriction de minutes et une utilisation très encadrée, Luka Doncic semble monter en puissance sur le plan physique. Selon Marc Stein, les Purple and Gold sont très satisfaits de ses progrès récents et ils seraient optimistes à l’idée qu’il puisse enchainer les matchs prochainement, back-to-back inclus.

The Lakers, on medical advice, will hold Luka Dončić out tonight in Portland as part of the recovery from a long-term calf injury, @TheSteinLine has learned.

The Lakers, I’m told, are pleased with his progress and optimistic he’ll soon participate fully in back-to-backs.

— Marc Stein (@TheSteinLine) February 20, 2025

De bon augure pour la suite de la saison des Lakers, qui ont le calendrier le plus relevé parmi les 30 franchises sur cette fin de saison. Avec 15 points, 7 rebonds et 5 passes de moyenne en 27 minutes, Luka Doncic n’a pas encore montré son meilleur visage depuis son arrivée aux Lakers. Avec plus de rythme et une condition physique de plus en plus optimale, il ne devrait pas tarder à retrouver toutes ses sensations pour enchainer les dingueries sur les parquets NBA. Il faudra bien ça pour aider les Lakers à lutter face aux meilleures équipes de l’Ouest au printemps.

Source texte : Marc Stein