Pacôme Dadiet a rejoué avec les Knicks !

Très peu utilisé par Tom Thibodeau cette saison, Pacôme Dadiet a enfin eu l’opportunité de retrouver le parquet cette nuit lors de la raclée subie face aux Cavs. En espérant que le jeune français pourra enchainer dans les prochaines semaines.

Avec seulement 14 matchs joués cette saison, Pacôme Dadiet doit se contenter des miettes du côté de New York. Barré par la forte concurrence sur les ailes newyorkaises, le talent tricolore doit prendre son mal en patience et profiter de chaque opportunité pour se montrer.

La large défaite de cette nuit face à Cleveland en était une, et elle a permis à Dadiet de jouer les 12 minutes du dernier quart-temps, pour 7 points (3/7 au tir) et 2 interceptions. 12 minutes de temps de jeu, c’est presque un événement tant Pacôme a dû attendre son heure. C’est simple, il a joué 14 minutes en tout.. sur les trois derniers mois. Outre les choix de Thibodeau, il faut dire aussi que le joueur a dû gérer une blessure à l’orteil droit depuis la mi-janvier.

Pour retrouver un temps de jeu aussi conséquent, il faut revenir au 18 novembre et un match face aux Wizards. (18 minutes) C’était d’ailleurs sa meilleure fiche de stats de la saison (9 points, 3 rebonds, 2 passes)

On connait les (mauvaises) habitudes de Tom Thibodeau et son obsession à l’idée de faire jouer ses cadres 40 minutes par match mais à l’heure où certains peuvent tirer la langue sur l’aile (Hart, Bridges, Anunoby), lancer un Pacôme Dadiet dans le grand bain pourrait faire sens afin d’ajouter un peu de jus aux côtés de tauliers aux jambes lourdes. On espère en tout cas !