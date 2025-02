Pour le premier match de Luka Doncic aux Lakers cette nuit, il y avait évidemment du beau monde dans les tribunes de la Crypto.com Arena de Los Angeles. Parmi les grands noms qui ont assisté aux débuts de Luka ? Dirk Nowitzki, le meilleur joueur de l’histoire des… Dallas Mavericks.

Durant les six saisons et demie de Luka Doncic à Dallas, le Slovène était considéré comme le digne successeur de Dirk Nowitzki. Comme l’homme qui allait ramener les Mavs au sommet à la manière de la légende allemande en 2011. Comme le joueur qui pouvait potentiellement avoir sa propre statue à Dallas aux côtés de celle de Dirk un jour.

Avec le transfert choc de Luka Doncic aux Lakers il y a une dizaine de jours, tout cela s’est brutalement envolé. Mais une chose est restée : la forte relation entre Luka et Dirk Nowitzki.

Dirk Nowitzki is in LA to support Luka Dončić at his Lakers debut 🥹 pic.twitter.com/CLL6DrPXyn

— The Athletic (@TheAthletic) February 11, 2025

Dirk était à Los Angeles cette nuit pour assister aux grands débuts de Doncic avec les Lakers. “Je suis un Mav pour la vie, mais il fallait que je vienne pour soutenir mon gars Luka Doncic lors du premier match de son nouveau chapitre” a déclaré Nowitzki à travers son compte X.

La présence de l’Allemand en tribunes n’est évidemment pas passée inaperçue. Et Luka Doncic a beaucoup apprécié.

“Cela compte beaucoup pour moi. Le fait qu’il soit là. C’est un grand ami, je l’ai toujours admiré, c’est un super mentor. Le fait qu’il vienne de Dallas pour me regarder, c’est incroyable et j’apprécie beaucoup.”

En novembre 2023, Luka avait déclaré que Dirk Nowitzki était le modèle ultime pour lui mais aussi pour tous les joueurs NBA. Une déclaration qui montre le respect que le premier possède pour le second, mais qui symbolise surtout la forte relation entre ces deux stars européennes qui étaient naturellement liées de par leur statut de franchise player à Dallas.

Luka Doncic ne marche plus dans les traces de Dirk désormais, il va tenter de créer son propre chemin vers les sommets avec les Los Angeles Lakers. Mais le Slovène pourra toujours compter sur le soutien de son mentor.

Source déclaration : conférence de presse d’après-match

Dirk Nowitzki’s in the house to watch Luka Doncic’s debut for the Lakers. 🤩 pic.twitter.com/Td0cLFxSl4

— Sportsnet (@Sportsnet) February 11, 2025