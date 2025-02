Luka Doncic après ses débuts aux Lakers : “Un moment spécial”

Plus d’une semaine après son transfert aux Lakers, Luka Doncic a fait ses grands débuts avec la mythique franchise de Los Angeles cette nuit. Un moment très attendu, et surtout un moment très spécial pour le personnage principal.

Jouer son premier match avec sa nouvelle équipe, c’est toujours un moment à part. Mais jouer son premier match avec les Lakers quand on se nomme Luka Doncic, c’est un moment presque surréaliste.

Après la rencontre, remportée largement par les Lakers 132-113, Luka (14 points, 5 rebonds, 4 passes en 24 minutes) a partagé son ressenti et les émotions qui ont accompagné ses grands débuts à Los Angeles.

“C’était spécial. La manière dont tout le monde m’a accueilli – les fans, mes coéquipiers, le front office – il y a eu beaucoup de bruit quand j’ai été introduit, j’apprécie beaucoup. C’était un moment spécial.”

Un moment spécial, logiquement accompagné de beaucoup d’excitation et d’un peu de stress. Luka Doncic l’a avoué lui-même après le match, il était un peu nerveux avant l’entre-deux.

“Cela faisait longtemps que je n’avais pas joué. Je joue dans une nouvelle équipe, tout était nouveau. […] J’ai reçu beaucoup de soutien. Quand je suis arrivé à la salle, j’ai vu tous ces maillots ‘Luka’, c’était surréaliste.”

Blessé à Noël quand il évoluait encore aux Mavs, Luka Doncic est désormais prêt à mettre sa blessure et tout ce qui a accompagné son transfert aux Lakers derrière lui, pour se concentrer à fond sur le terrain. Le terrain, l’endroit où il se sent le plus à l’aise. L’endroit où il peut faire vibrer sa nouvelle fanbase de Los Angeles. L’endroit où il compte bien fermer la bouche de ses détracteurs (de Dallas) et prouver qu’il a les épaules pour être la nouvelle superstar des Lakers.

S’il faudra forcément un temps d’adaptation à Doncic, sur comme en dehors des parquets, l’ère Luka a officiellement commencé à Los Angeles. Vivement la suite !

Source texte : interviews d’après-match