Énorme nuit en NBA et au milieu de moult événements, les Cleveland Cavaliers se sont illustrés en venant à bout des Minnesota Timberwolves malgré une performance spectaculaire d’Anthony Edwards.

Les résultats de la nuit

Cavaliers – Timberwolves : 128-107 (stats)

– Timberwolves : 128-107 (stats) Magic – Hawks : 106-112 (stats)

: 106-112 (stats) Wizards – Spurs : 121-131 (stats)

: 121-131 (stats) Nets – Hornets : 97-89 (stats)

– Hornets : 97-89 (stats) Heat – Celtics : 85-103 (stats)

: 85-103 (stats) Bucks – Warriors : 111-125 (stats)

: 111-125 (stats) Thunder – Pelicans : 137-101 (stats)

– Pelicans : 137-101 (stats) Mavericks – Kings : 128-129 (stats)

: 128-129 (stats) Nuggets – Blazers : 146-117 (stats)

– Blazers : 146-117 (stats) Lakers – Jazz : 132-113 (stats)

Ce qu’il faut retenir

La nuit des Français

Les highlights de la nuit

OOOUUUUUIIIIIII 🇫🇷#ForTheDistrict | @Bilaal_6 pic.twitter.com/AnrV9C5MF0

— Washington Wizards (@WashWizards) February 11, 2025

LE PREMIER PANIER DE LUKA DONCIC AUX LAKERS !!!

SON CLASSIQUE 🔥🎯 pic.twitter.com/vvuac6Pw4N

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 11, 2025

DEMAR DEROZAN WINS IT IN THE FINAL SECONDS FOR THE KINGS 🚨 pic.twitter.com/Fzw8pXtvtT

— NBA (@NBA) February 11, 2025

Les classements NBA

JUSTE ICI !

Les résultats en TTFL

À retrouver sur le compte du Lab

Le programme NBA de ce soir