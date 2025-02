Les Golden State Warriors sont toujours invaincus avec Jimmy Butler. Deuxième victoire consécutive pour les guerriers de la Baie avec cette fois 38 points de Stephen Curry. Le chef de la meute a excellemment répondu à un très bon Damian Lillard.

L’avantage d’avoir Jimmy Butler pour les Golden State Warriors, c’est que Stephen Curry peut se reposer pendant des minutes importantes. L’ailier a géré la transition entre la fin du troisième quart-temps et le début du quatrième pour que le meneur puisse revenir à fond sur la fin de match. Ce qui a parfaitement fonctionné avec un ultime coup de chaud du Chef pour amener son équipe à la victoire (125-111).

Elite company.

Stephen Curry joins LeBron James, Michael Jordan, and Karl Malone as the only players 36+ with 4 straight 30-point games. pic.twitter.com/V2RQiP86aw

— Golden State Warriors (@warriors) February 11, 2025

Mais le Splash Bro n’a pas attendu le dernier quart-temps pour monter en régie. Pendant toute la rencontre il n’a cessé de répondre aux attaques incessantes de Damian Lillard, auteur de 38 points. Simplement le leader des Bucks ce soir était plus isolé que celui des Warriors.

Jimmy Butler donc, s’est montré important avec 20 points, 9 rebonds, 6 passes décisives, 4 interceptions et … 15 lancers-francs tentés. Mais dans la fin de match, c’est Quinten Post (13 points) qui a relayé son leader avec des poignards derrière la ligne à 3-points.

QUINTEN POST BACK-TO-BACK TRIPLES 🎯🎯

Comes at a BIG moment for the Warriors in the 4Q on NBA TV! pic.twitter.com/hntq7On8D7

— NBA (@NBA) February 11, 2025

Kyle Kuzma a été bon pour sa première avec 21 points et 6 rebonds, mais sans Giannis Antetokounmpo, Milwaukee ne peut que serrer les dents. Le statut de l’équipe baisse et quand en face, un des meilleurs joueurs de l’histoire fait son match … les daims ne peuvent que s’incliner.