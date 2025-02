Il y a quelques mois, on vous présentait Banner Island, la toute nouvelle série indé qui mélangeait les univers de la NBA et One Piece. Les créas de chez Heatcheck n’ont pas chômé et nous ont déjà livré deux épisodes supplémentaires à déguster sans modération.

C’est le featuring dont on rêvait sans le savoir. La quête du One Piece aka le Larry O’Brien Trophy à la sauce basketball avec des All-Stars en mode super-pouvoirs et bandanas. Dans le deuxième épisode, Chet Holmgren et Victor Wembanyama se préparent pour un affrontement épique entre les deux pirates les plus attendus de leur génération. Dans d’autres mers, le Capitaine LeBron a embarqué son fils à bord mais ce dernier se fait subtiliser son Fruit du Diable par les Warriors.

Le troisième volet est consacré aux pirates qui rêvent de changer d’équipage. On commence avec Jimmy Butler qui ne se sent plus en symbiose avec ses partenaires d’aventure. Le numéro 22 a des envies d’ailleurs et il est prêt à rejoindre n’importe quel navire tant qu’il s’éloigne de South Beach. Dans le West Blue, De’Aaron Fox sacrifie son capitaine Mike Brown alors qu’il va lui-même demandé à changer d’escouade. Giannis Antetokounmpo réalise quant à lui que le trésor de la NBA Cup n’est pas aussi prestigieux qu’il en a l’air et que ce n’est pas lui qui l’aidera à devenir le Most Valuable Pirate.

C’est court, c’est bien dessiné et ça se déguste à la petite cuiller. Allez leur donner de la force car ils méritent bien plus de vues. Quand à nous on retourne binge-watcher notre anime préféré, on est en plein milieu de l’arc Impel Down.

Pour ceux qui seraient passés à côté, on en profite pour vous resservir ce poulet fait maison :