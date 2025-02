Jamais le dernier pour faire plaisir aux jeunes fans, Victor Wembanyama avait offert un magnifique cadeau à un gamin de Brooklyn qui était venu le voir jouer en décembre dernier : il avait échangé son maillot porté en match avec celui du petit garçon. Le maillot en question vient d’être vendu aux enchères…

Best jersey swap ever 🥹 pic.twitter.com/mcJxJQXlJI

— San Antonio Spurs (@spurs) December 28, 2024

C’était l’une des images marquantes de la première partie de saison, un instant tout mignon qui s’est finalement transformé en… opportunité financière.

Quelques semaines après l’échange de maillots entre Victor Wembanyama et le petit fan de Brooklyn, le maillot porté par Wemby face aux Nets a été mis aux enchères sur le site Goldin, avec un prix de départ de 10 000 dollars. Cela avait fait réagir Victor sur X, lui qui voulait simplement faire plaisir au petit garçon.

😭 https://t.co/b7jQHgiPLc

— Wemby (@wemby) January 15, 2025

Un mois après cette mise aux enchères, le maillot de Victor Wembanyama a officiellement été vendu si l’on en croit Front Office Sports, pour un montant de 73 000 dollars !

La famille du garçon a donc préféré remplir son compte en banque plutôt que de conserver ce superbe objet de collection, qui aurait pu gagner en valeur au fur et à mesure des années si Wemby continue sa folle ascension (on croise les doigts…) après un début de carrière NBA exceptionnel.

In December, Victor Wembanyama swapped jerseys with a young fan in Brooklyn.

A few weeks later the jersey went to auction, opening at a price of $10K.

Just days after Wemby’s season ended, the jersey sold for $73K ⬇️

— Front Office Sports (@FOS) February 23, 2025

Sans vouloir juger les motivations des parents du petit garçon, qui avaient peut-être besoin de cette somme pour x raisons, c’est un peu triste de voir un moment si innocent se transformer en une accumulation de billets verts.

Sources texte : Front Office Sports / Goldin