Qualifiée pour l’EuroBasket 2025, l’Italie pourrait obtenir un renfort de poids cet été : Donte DiVincenzo. Le joueur des Wolves est en effet convoité par la sélection italienne, et il serait intéressé pour la rejoindre.

Il y a quelques mois, avant les Jeux Olympiques de Paris 2024, Donte DiVincenzo avait déjà montré son intérêt pour intégrer un jour l’équipe nationale de l’Italie. Cela pourrait bientôt se concrétiser.

D’après le média Tuttosport, la fédération présidée par Gianni Petrucci serait en train de faire le forcing pour “recruter” l’arrière des Wolves. Ce dernier – né aux États-Unis – possède des origines italiennes par l’intermédiaire de ses parents John et Kathie. Pas pour rien que DiVincenzo est surnommé “The Big Ragù” (Ragù = bolognaise).

Par ailleurs, sachez que tous les papiers ont été remplis pour l’obtention d’un passeport italien qui lui ouvrirait la porte de la sélection. Il prendrait ainsi le spot de joueur naturalisé (un par équipe).

Italian Basketball Federation is reportedly making efforts to convince Donte DiVincenzo to join Italian NT for the EuroBasket 2025 👀🇮🇹 #EuroBasket pic.twitter.com/TKECDQzUZK

— BasketNews (@BasketNews_com) February 25, 2025

Donte DiVincenzo connaît une première saison un peu compliquée chez les Wolves, entre mauvais départ et blessure récente. Mais il reste un vrai sniper à 3-points et un joueur qui peut aider un collectif en attaque comme en défense, peut-être encore plus dans le basket FIBA.

Le verra-t-on avec la Squadra Azzurra l’été prochain ? Réponse dans les prochains mois.

Source texte : Tuttosport (via BasketNews)