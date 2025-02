Anthony Edwards veut assister à Mavericks – Lakers en courtside

Le match du 10 avril prochain entre les Dallas Mavericks et les Los Angeles Lakers intrigue déjà toute la planète basket-ball. Le premier match de Luka Doncic de retour dans le Texas. Et Anthony Edwards a déjà affirmé qu’il souhaitait être courtside lors de cette rencontre.

Anthony Edwards est un amoureux de basket-ball. On a notamment pu le voir dans la série Starting Five, lorsqu’il semblait aussi intéressé par la fin du match des Timberwolves que par l’accouchement de son premier enfant. Alors ce n’est certainement pas lui qui dirait non à un peu de drama de la balle orange.

Le 10 avril prochain, les Los Angeles Lakers se déplacent chez les Dallas Mavericks. Le premier match de Luka Doncic en tant que visiteur à l’American Airlines Arena. Interrogé sur le transfert, Anthony Edwards a affirmé sur sa chaîne YouTube qu’il souhaitait voir cette rencontre.

“J’ai hâte de voir le prochain match entre Lakers et Mavericks à Dallas. J’ai tellement hâte de voir ça. Oh mon dieu. C’est dans quelques semaines ? Si on ne joue pas, j’achète des places au premier rang ! Pour de vrai.”

“If we’re not playing, I’m buying front row tickets to that bitch”

– Ant on the Lakers playing the Mavs in Dalllas in a few weeks 🍿 pic.twitter.com/qL6FAUw02C

— lex (@maplewedgie) February 5, 2025

Et devinez quoi ? Les Timberwolves ne jouent pas ce soir-là. La veille, ils seront à Milwaukee pour affronter les Bucks et le lendemain à Memphis chez les Grizzlies. Sera-t-il autorisé par sa franchise à traverser le pays pour aller voir un autre match, rien n’est moins sûr, surtout que les Wolves seront sûrement à la lutte pour les Playoffs à cette période, mais imaginez quand même…

Luka Doncic qui plante sa cinquantaine de points devant une American Airlines écœurée, un Nico Harrison dépité et Anthony Edwards qui se marre et le motive au premier rang, ce serait assez exceptionnel.

Il est rare de voir des joueurs NBA se rendre à d’autres matchs au vu du calendrier surchargé, mais si une rencontre peut susciter de l’intérêt cette saison, c’est bien celle-là !

Source texte : Anthony Edwards