Luka Doncic ne jouera pas ce soir face aux Warriors

Les débuts de Luka Doncic sous le maillot des Los Angeles Lakers attendront un petit peu plus. Le Slovène ne sera pas en tenue pour affronter les Golden State Warriors ce jeudi soir ! Angelinos, il faut s’armer de patience.

Depuis un bon moment, le retour de Luka Doncic est annoncé pour avant le All-Star Break. La coupure des étoiles aura lieu la semaine prochaine, pourtant, la nouvelle star des Los Angeles Lakers n’est pas encore prête à mettre un pied sur le parquet.

Cette nuit, les Los Angeles Lakers recevront les Golden State Warriors et le meneur de jeu ne sera pas présent, tout comme Jimmy Butler qui vient d’être transféré dans la Baie !

Los Angeles Lakers guard Luka Dončić (left calf strain) is ruled out for Thursday’s matchup against the Golden State Warriors.

Les pourpre et or ne prendront aucun risque avec leur nouveau génie, mais une chose est (presque) sûre, il sera en tenue dans 20 jours, le 26 février, puisque les Lakers seront opposés aux Dallas Mavericks !

Source texte : Grant Afseth