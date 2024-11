Gregg Popovich absent jusqu’à nouvel ordre pour des “problèmes de santé”

Lors du match des Spurs samedi face aux Wolves, Gregg Popovich n’était pas sur le banc pour cause de “maladie”. Malheureusement, il ne va pas revenir tout de suite. Le légendaire coach de San Antonio – 75 ans – sera en effet absent jusqu’à nouvel ordre pour raisons de santé…

La nouvelle a été annoncée par l’insider Shams Charania d’ESPN. C’est l’assistant Mitch Johnson qui coachera Victor Wembanyama et les Spurs en l’absence de Pop, eux qui doivent affronter les Clippers ce lundi et les Rockets mercredi.

Aucune raison spécifique n’a été révélée mais on sait que Popovich souffre d’un “problème de santé”.

Ah non hein… 🥺🥺🥺

Vous touchez pas à Pop. https://t.co/pHo840AKfy

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 4, 2024

Sans vouloir spéculer sur les soucis de Gregg Popovich, difficile de ne pas être un minimum inquiet quand on sait que le légendaire coach des Spurs a 75 ans et qu’il est l’entraîneur le plus âgé de la NBA.

Cela fait depuis 1996 que Pop est sur le banc de San Antonio, devenant le coach le plus victorieux de l’histoire de la NBA (1 391 victoires, cinq fois champion NBA, trois fois coach de l’Année).

__________

Source texte : Shams Charania