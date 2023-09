LeBron James bientôt… meilleur marqueur de l’histoire du basketball ?

LeBron James est déjà le plus grand scoreur de l’histoire de la NBA. S’il ne se blesse pas, et qu’il continue sur un rythme très élevé en termes de moyenne, il pourra devenir le meilleur marqueur de l’histoire du basket… dès cette saison. Le détenteur actuel du titre est Oscar Schmidt, légende absolue du basketball international.

Être le meilleur marqueur de l’histoire d’un championnat, ça pèse. Être le meilleur marqueur de l’histoire de la NBA, c’est être une légende. Mais… être à la fois le meilleur marqueur de la NBA et du basketball en général, c’est d’une toute autre catégorie. LeBron James est pourtant à quelques encablures de réussir cet exploit monstrueux. Avec 47 734 points, il ne lui manque “plus que” 2004 points pour dépasser officiellement le tenant actuel du record, la légende brésilienne Oscar Schmidt.

Parlons un peu de ce garçon, si vous le voulez bien. Non parce que sous les publications faisant état de ce potentiel record, nombreux sont les gens qui critiquent cela en disant que Schmidt n’a jamais joué en NBA. On va tout de suite résoudre ce souci : la NBA n’était à l’époque pas compatible avec une sélection en équipe nationale, point. C’est pour cela que Schmidt n’a jamais été briller aux États-Unis. Il a réalisé sa carrière entre le Brésil et l’Europe, avec une grosse dizaine de saisons en Italie et deux en Espagne.

Des moyennes de malade mental, et pour ceux qui disent toujours qu’il ne s’agissait que de championnats mineurs, sachez que Schmidt a aussi cuisiné le gratin international. Aux Jeux Olympiques de 1988, il colle 31 points à une équipe des USA composée notamment de David Robinson, Mitch Richmond et Dan Majerle. Mais ce n’est pas tout. Il va terminer le tournoi comme meilleur scoreur… à 42,3 points de moyenne. L’URSS d’Arvydas Sabonis, équipe mythique ? Ils viendront à bout du Brésil, non sans galérer un max. Oscar leur envoie 46 points dans la tronche. Au total, il inscrira 7693 points en sélection, et sera une nouvelle fois meilleur scoreur des Jeux de 1992 avec près de 25 points de moyenne.

Voilà, ça c’était pour Schmidt. Maintenant, il faut – statistiquement – que LeBron plante à peu près 26,7 points sur 75 matchs cette saison pour aller taper le record. Une performance tout à fait jouable si les Lakers vont en Playoffs… et c’est sans compter une potentielle participation du King aux Jeux Olympiques de Paris. En toute logique, ce record devrait être battu d’ici la fin de l’été prochain, si ce n’est le printemps. Et ce sera sans doute le plus bel exploit de James. Celui de s’inscrire dans l’histoire du basket à l’échelle internationale un record qui ne sera pas prêt d’être battu.

Source : Fadeawayworld.net