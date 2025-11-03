Neuf matchs au programme ce soir en NBA dont un derby texan à 2h entre les Rockets et les Mavericks. En fin de soirée, les Lakers se déplaceront dans l’Oregon pour y affronter les Trail Blazers qui sont sur un 4-1 depuis que Tiago Splitter en est le coach.

Le Programme NBA du soir :

1h : Nets – Timberwolves

1h : Pacers – Bucks

1h30 : Knicks – Wizards

1h30 : Celtics – Jazz

2h : Rockets – Mavericks

2h : Grizzlies – Pistons

3h : Nuggets – Kings

4h : Trail Blazers – Lakers

4h30 : Clippers – Heat

Le match à ne pas rater : Trail Blazers – Lakers

Austin Reaves avait cartonné les Trail Blazers la semaine dernière malgré la défaite, la revanche a sonné mais cette fois, Luka Doncic est de la partie. Les Lakers (3e, 5-2) sont sur trois victoires de rang mais voient Portland s’approcher dangereusement dans leur rétro (4e, 4-2). Reaves a toujours la patate chaude, Luka est en (très) bonne forme, et Jake LaRavia est le nouveau facteur X des Lakers.

De l’autre côté, tout semble réussir aux coéquipiers de Jrue Holiday, du moins depuis que Tiago Splitter a pris les rênes du coaching. Le tacticien brésilien, qui remplace Chauncey Billups, est sur un bilan de 4-1 depuis sa prise de poste. Une dynamique que cette jeune équipe de Portland va tenter de poursuivre ce soir. Tip-Off à 4h !

Le reste du programme :

Les Rockets accueillent les Mavericks pour un derby spécial texas à 2h, toujours sans Anthony Davis côté Mavs.

Passé des Pacers aux Bucks cet été, Myles Turner revient dans l’Indiana ce soir.

Les Français en lice :

Duel de Français entre Bilal Coulibaly et Alexandre Sarr (Wizards) qui affrontent Guerschon Yabusele, Pacôme Dadiet et Mohamed Diawara (Knicks) au Madison Square Garden.

Duel de Français entre Nolan Traoré (Nets) qui affronte Rudy Gobert et Joan Beringer (Timberwolves).

Maxime Raynaud (Kings) se frotte au Joker.

Nicolas Batum (Clippers) affronte le Miami Heat.

Rayan Rupert et Sidy Cissoko côté Blazers, s’ils jouent…

L’injury report pour les matchs de ce soir, c’est juste ici