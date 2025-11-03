Programme NBA : Luka Doncic rend visite aux Blazers, Myles Turner de retour à Indiana
Le 03 nov. 2025 à 18:58 par Hisham Grégoire
Neuf matchs au programme ce soir en NBA dont un derby texan à 2h entre les Rockets et les Mavericks. En fin de soirée, les Lakers se déplaceront dans l’Oregon pour y affronter les Trail Blazers qui sont sur un 4-1 depuis que Tiago Splitter en est le coach.
Le Programme NBA du soir :
- 1h : Nets – Timberwolves
- 1h : Pacers – Bucks
- 1h30 : Knicks – Wizards
- 1h30 : Celtics – Jazz
- 2h : Rockets – Mavericks
- 2h : Grizzlies – Pistons
- 3h : Nuggets – Kings
- 4h : Trail Blazers – Lakers
- 4h30 : Clippers – Heat
Le match à ne pas rater : Trail Blazers – Lakers
Austin Reaves avait cartonné les Trail Blazers la semaine dernière malgré la défaite, la revanche a sonné mais cette fois, Luka Doncic est de la partie. Les Lakers (3e, 5-2) sont sur trois victoires de rang mais voient Portland s’approcher dangereusement dans leur rétro (4e, 4-2). Reaves a toujours la patate chaude, Luka est en (très) bonne forme, et Jake LaRavia est le nouveau facteur X des Lakers.
De l’autre côté, tout semble réussir aux coéquipiers de Jrue Holiday, du moins depuis que Tiago Splitter a pris les rênes du coaching. Le tacticien brésilien, qui remplace Chauncey Billups, est sur un bilan de 4-1 depuis sa prise de poste. Une dynamique que cette jeune équipe de Portland va tenter de poursuivre ce soir. Tip-Off à 4h !
Le reste du programme :
- Les Rockets accueillent les Mavericks pour un derby spécial texas à 2h, toujours sans Anthony Davis côté Mavs.
- Passé des Pacers aux Bucks cet été, Myles Turner revient dans l’Indiana ce soir.
Les Français en lice :
- Duel de Français entre Bilal Coulibaly et Alexandre Sarr (Wizards) qui affrontent Guerschon Yabusele, Pacôme Dadiet et Mohamed Diawara (Knicks) au Madison Square Garden.
- Duel de Français entre Nolan Traoré (Nets) qui affronte Rudy Gobert et Joan Beringer (Timberwolves).
- Maxime Raynaud (Kings) se frotte au Joker.
- Nicolas Batum (Clippers) affronte le Miami Heat.
- Rayan Rupert et Sidy Cissoko côté Blazers, s’ils jouent…