Kon Knueppel brille dans la défaite : 28 points, 8 rebonds et 7 passes décisives

Kon Knueppel s’affirme un peu plus chaque nuit comme le leader de la Course au Rookie de l’année. L’ailier des Charlotte Hornets s’est à nouveau distingué, malgré la défaite des siens face aux Indiana Pacers (127-118), avec 28 points, 8 rebonds et 7 passes décisives.

Pour que les Indiana Pacers gagnent un match en cette saison NBA 2025-26, on pourrait croire que les joueurs adverses sont complètement passés à côté de leur rencontre. D’accord Bennedict Mathurin a fait une belle performance avec 24 points et 12 rebonds, mais les Charlotte Hornets ont du y mettre du leur… non ?

Kon Knueppel n’aura rien à se reprocher au moment de retrouver son sommier. S’incliner contre Indianapolis (127-118) peut faire naître des insomnies, mais l’ailier pourra s’apaiser avec le replay de ses paniers.

Dans le dernier quart-temps, le numéro 4 de la dernière Draft a tout donné pour tenter de faire remonter son équipe, en vain. Mais sa ligne statistique, au coup de sifflet final, est une des plus belles de sa jeune carrière : 28 points, 8 rebonds et 7 passes décisives à 11/20 au tir et 5/12 de loin.

Kon Knueppel continue de prouver qu’il n’est pas qu’un shooteur avec des inspirations bien senties et des performances de plus en plus complètes.

Le premier Ranking de la Course au Rookie de l’Année est disponible sur TrashTalk. L’ancien de Duke se trouve à la première place. Malgré la défaite, ce n’est pas cette performance qui le fera chuter, bien au contraire.