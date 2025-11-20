Highlights : la masterclass de Derik Queen (30 points) face à Nikola Jokic

Derik Queen est un délice à regarder jouer. Cette nuit, il était dans un rôle d’élève face au maître Nikola Jokic et son triple-double habituel, mais le pivot des New Orleans Pelicans n’a pas baissé les yeux, bien au contraire. 30 points, 9 rebonds, 4 passes décisives, 2 interceptions et 2 contres.

D’accord, les New Orleans Pelicans ont perdu face aux Denver Nuggets, c’était attendu (125-118). Mais les – rares – fans peuvent tout de même s’endormir avec le sourire. Ils n’ont jamais eu autant le droit de penser qu’ils tiennent une pépite en la personne de Derik Queen. Le pivot a été exceptionnel dans son duel face à Nikola Jokic et lui a mis sur la truffe 30 points, 9 rebonds, 4 passes décisives, 2 interceptions et 2 contres à 12/18 au tir, 1/2 de loin et 5/8 aux lancers.

Et en plus de l’efficacité, il y a l’esthétisme. Jugez-en par vous même.