La nuit des Français en NBA : Sidy Cissoko titulaire avec les Blazers !

Beaucoup de Français ont foulé les parquets cette nuit en NBA. Des performances plutôt positives dans l’ensemble, et une titularisation surprise, celle de Sidy Cissoko (Blazers) face aux Chicago Bulls.

Les résultats de la nuit :

Cavaliers – Rockets : 104-114 (stats)

: 104-114 (stats) Pacers – Hornets : 127-118 (stats)

– Hornets : 127-118 (stats) Sixers – Raptors : 112-121 (stats)

: 112-121 (stats) Heat – Warriors : 110-96 (stats)

– Warriors : 110-96 (stats) Wolves – Wizards : 120-109 (stats)

– Wizards : 120-109 (stats) Pelicans – Nuggets : 125-118 (stats)

– Nuggets : 125-118 (stats) Thunder – Kings : 113-99 (stats)

– Kings : 113-99 (stats) Mavericks – Knicks : (stats)

Blazers – Bulls : (stats)

Moussa Diabaté

Le pivot des Hornets n’est pas passé loin d’un nouveau double-double, mais a manqué d’adresse proche du panier. 8 points, 12 rebonds (dont 7 offensifs !) et 3 passes à 3/9 au tir et 2/3 aux lancers-francs.

Rudy Gobert

Lui-aussi est passé proche du double-double; lui aussi a capté 7 rebonds offensifs. Un vrai chantier dans la raquette démunie – sans Alex Sarr – des Washington Wizards. 9 points, 15 rebonds, 3 passes et 1 contre à 4/5 au tir et 1/2 sur la signe.

J’ai cligné des yeux et j’ai vu Kareem Abdul-Jabbarpic.twitter.com/YbtlFTHq79

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 20, 2025

Bilal Coulibaly

L’ailier a été solide et a participé à la remontée, en deuxième mi-temps des Washington Wizards, mais a parfois manqué d’agressivité balle en main. 13 points, 4 rebonds, 4 passes décisives et 4 contres à 5/6 au tir, 2/3 de loin et 1/1 aux lancers.

Maxime Raynaud

Du vrai temps de jeu (18 minutes) pour le pivot des Sacramento Kings, cette nuit en l’absence de Domantas Sabonis. Il a eu le seul +/- positif de son équipe et un bien meilleur impact que Drew Eubanks. 7 points et 4 rebonds à 3/5 au tir et 1/1 de loin.

Un seul joueur des Sacramento Kings a eu un +/- positif cette nuit face au Oklahoma City Thunder et c’est Maxime Raynaud (+3).

7 points et 4 rebonds à 3/5 au tir et 1/1 de loin pour le Français ! 👏 pic.twitter.com/M5EkGvvELC

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 20, 2025

Guerschon Yabusele

Dans la lignée de son début de saison moyen. L’intérieur des Knicks n’a pas trouvé beaucoup d’adresse face aux Mavs, malgré un temps de jeu plus satisfaisant. En 16 minutes il a compilé 4 points, 2 rebonds, 1 contre et 1 passe à 2/7 au tir et 0/5 de loin.

Mohamed Diawara

Moins de deux minutes sur le parquet et un contre réussi.

Sidy Cissoko

Depuis son arrivée sur le banc de touche Tiago Splitter fait confiance à Sidy Cissoko et cette nuit il l’a même choisi pour être le meneur de jeu titulaire face aux Bulls. En 22 minutes, le Français a marqué 5 points, capté 6 rebonds et intercepté 2 ballons. 2/6 au tir, 1/3 de loin et 0/1 sur la ligne.

Le programme NBA de ce soir :