Résumé NBA de la nuit : Dennis Schröder achève les Rockets en prolongation !

Le 22 déc. 2025 à 08:39 par Nicolas Vrignaud

Une nuit assez calme en NBA, avec six rencontres. Jalen Brunson impérial, Victor Wembanyama toujours limité en temps de jeu, et les Kings qui font chuter les Rockets en prolongation. C’est l’heure du résumé !

Les résultats de la nuit :

Hawks – Bulls : 150-152 (stats)

Nets – Raptors : 96-81 (stats)

Knicks – Heat : 132-125 (stats)

Wizards – Spurs : 113-124 (stats)

Bucks – Wolves : 100-103 (stats)

Kings – Rockets : 125-124 a.p. (stats)

Ce qu’il faut retenir :

Les Hawks et les Bulls n’ont pas défendu, et ça donne un match à 302 points, record cette saison en NBA !

Toronto tend l’autre joue à Brooklyn, et termine avec seulement 81 points, c’est bien trop peu. À noter les 16 points et la belle prestation d’Egor Demin, le rookie des Nets.

Jalen Brunson incendie le Heat : 47 points et la victoire pour les Knicks !

Les Spurs signent leur 6e succès de suite, Victor Wembanyama a encore été ménagé par le staff de l’équipe.

Les Wolves s’imposent d’un cheveu à Milwaukee, dans un match où Rudy Gobert a pris son 10 000e rebond en carrière !

Houston pensait avoir fait le plus dur, mais Dennis Schroder est implacable et signe un gros game winner à 3-points, en prolongation.

Le highlight de la nuit :

Le DAGGER de Dennis Schroder contre les Rockets, en overtime ! 🔥🔥🔥

pic.twitter.com/mMwAdtNbLP

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 22, 2025

Les classements NBA :

JUSTE ICI !