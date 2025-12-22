Touché à la cheville lors du derby de Los Angeles contre les Lakers, le pivot des Clippers Ivica Zubac ratera trois semaines de compétition.

Si vous pensiez que la saison des Clippers ne pouvait pas empirer, détrompez-vous.

L’équipe de Los Angeles, 13e de l’Ouest avec un bilan de 21 défaites en 28 matchs, va devoir faire sans son pivot jusqu’à environ mi-janvier si l’on en croit l’insider Chris Haynes. La faute à une entorse assez sérieuse de la cheville.

Los Angeles Clippers center Ivica Zubac will be sidelined for 3 weeks after suffering a Grade 2 left ankle sprain, league sources tell me. pic.twitter.com/HrELbsrGBb

— Chris Haynes (@ChrisBHaynes) December 21, 2025

Sans réaliser la même saison que l’an passé, où il avait été élu dans la NBA All-Defensive Second Team tout étant finaliste pour le titre de Meilleure Progression, Ivica Zubac reste un maillon essentiel de Los Angeles : 15,6 points, 11,1 rebonds, 2,5 passes et 1 contre de moyenne à 61% au tir.

Sans leur point d’ancrage intérieur, les Clippers risquent de souffrir encore un peu plus. Ils vont devoir se reposer sur Brook Lopez (64 ans), à moins que Tyronn Lue ne décide de jouer plus souvent small ball avec notamment Nico Batum en 5.