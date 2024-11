Ben Sheppard (Pacers) devrait être absent plusieurs semaines

Blessé lors du match entre Indiana et Miami, Ben Sheppard attendait le verdict final concernant sa blessure aux abdominaux. Rick Carlisle a notamment été interrogé à ce sujet avant la rencontre des Pacers hier, et s’est montré pessimiste : les résultats de l’IRM indiquent que l’absence du joueur devrait durer plusieurs semaines.

L’infirmerie des Pacers se remplit un peu plus. Après Aaron Nesmith, Andrew Nembhard, Isaiah Jackson… c’est au tour de Ben Sheppard de devoir stopper ses activités basket. Indiana est définitivement l’une des équipes les moins épargnées par les blessures cette saison.

Rick Carlisle says it’s “weeks not days” for Ben Sheppard now. Said there was an MRI that shows it’s worse than they had hoped. Said he doesn’t have an update on Andrew Nembhard either.

— Dustin Dopirak (@DustinDopirak) November 24, 2024

Source : Indianapolis Star